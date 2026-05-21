ARCA dejará de apelar fallos por Ganancias a jubilados tras un criterio fijado por la Corte

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejar de apelar fallos vinculados al cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, luego de que la Corte Suprema consolidara una doctrina favorable a jubilados en situación de vulnerabilidad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de recurrir ante la Corte Suprema las sentencias que cuestionan el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios en casos de vulnerabilidad. La decisión fue oficializada mediante una instrucción interna y se basa en la doctrina fijada por el máximo tribunal en el histórico fallo “García”.

La medida quedó establecida a través de la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, firmada el pasado 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos, Gustavo Heber Paturlannes. Allí, el organismo reconoció la existencia de una “reiterada jurisprudencia” de la Corte Suprema contraria a la aplicación del tributo sobre jubilaciones en determinados casos.

A partir de ahora, los representantes legales de ARCA no deberán presentar recursos extraordinarios ni recursos de queja ante la Corte cuando existan fallos adversos en este tipo de causas. Además, en expedientes donde ya se hubieran interpuesto recursos federales que aún no fueron tratados, deberán desistir de continuar esa vía judicial.

El cambio de criterio surge luego de años de rechazos por parte de la Corte Suprema a los planteos impulsados por el organismo recaudador. El antecedente central es el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado en marzo de 2019, donde el máximo tribunal declaró inconstitucional la aplicación del impuesto sobre la jubilación de una mujer de 79 años con problemas de salud.

En aquella resolución, los jueces sostuvieron que debía contemplarse la situación de vulnerabilidad derivada de la edad avanzada y el estado de salud, y señalaron que el Congreso debía establecer un tratamiento diferencial para jubilados en esas condiciones.

La nueva directiva también establece que, cuando las Cámaras Federales rechacen reiteradamente los planteos de ARCA en casos similares, los representantes fiscales deberán consentir las sentencias sobre el fondo del reclamo.

No obstante, el organismo aclaró que podrá seguir discutiendo cuestiones vinculadas a costas y honorarios profesionales cuando resulten desfavorables para el Estado.

Desde ARCA señalaron que la medida apunta a evitar litigios con escasas posibilidades de éxito y reducir los costos judiciales que afronta el Fisco Nacional.

Sin embargo, la decisión no implica abandonar todos los juicios relacionados con Ganancias y jubilaciones. El organismo aclaró que seguirá litigando en casos donde considere que existen posibilidades concretas de revertir fallos o cuando las demandas hayan sido iniciadas por entidades sin legitimación activa, como asociaciones o colegios.