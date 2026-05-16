ARCA comenzó a ejecutar embargos sobre cuentas de pymes

La Cámara Argentina de Comercio y distintas entidades pyme advirtieron que la activación de embargos por parte de ARCA sobre cuentas bancarias y cobros de pequeñas empresas podría agravar la crisis del sector y llevar a muchos comercios al cierre o la quiebra. Empresarios alertaron que las medidas afectan directamente el flujo de fondos en un contexto marcado por caída de ventas, altos costos y dificultades para acceder al crédito.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al titular de ARCA, Andrés Vázquez, para expresar su preocupación por los embargos que el organismo comenzó a aplicar sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes.

Según explicaron, ARCA notifica a los clientes de las firmas con deudas impositivas para que los pagos pendientes sean depositados directamente en cuentas del organismo hasta cubrir el monto reclamado.

Desde la entidad señalaron que, si bien reconocen que las medidas son legales y forman parte de las facultades de recaudación del Estado, consideran que resultan “inoportunas” en el actual contexto económico.

Advierten que puede agravarse la crisis del sector

Los empresarios sostienen que muchas pymes atraviesan dificultades por la caída del consumo, el aumento de costos operativos, las altas tasas de interés y las limitaciones para acceder al financiamiento.

En ese escenario, remarcaron que el embargo de fondos comerciales puede interrumpir el funcionamiento normal de las empresas y empujarlas a situaciones irreversibles.

Además, alertaron que algunas firmas podrían verse tentadas a operar en la informalidad para evitar nuevas medidas judiciales.

Reclamo por planes de pago y alivio fiscal

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) también manifestó su preocupación y reclamó la implementación de planes de pago que permitan regularizar deudas sin afectar la operatoria cotidiana de las empresas.

Desde la entidad explicaron que muchas compañías tienen dificultades incluso para afrontar salarios y obligaciones corrientes, lo que comenzó a generar atrasos impositivos y riesgo de causas penales tributarias.

Empresarios del sector sostienen que, sin algún esquema de alivio o refinanciación, la situación podría agravarse durante los próximos meses, especialmente entre comercios y pequeñas industrias.