ARCA actualizó la escala de impuestos y algunos autos 0 km podrían bajar hasta $16 millones

La medida impacta en vehículos de alta gama, motocicletas y campers; el ajuste en el umbral libera de impuestos a modelos que antes estaban gravados.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización de la escala de impuestos internos para vehículos automotores, incluyendo autos de pasajeros, motocicletas, velocípedos y vehículos preparados para acampar. Este cambio afecta principalmente a los autos 0 km de mayor valor, generando expectativas de posibles reducciones en los precios de venta.

Hasta el 30 de noviembre de 2025, los automóviles con precio de fábrica igual o superior a $63.166.936,50 (sin IVA) debían pagar un 18% de impuesto interno, lo que elevaba el precio final al público de algunos modelos hasta $85.600.000.

Con la nueva escala, vigente a partir del 1 de diciembre de 2025, el umbral para aplicar impuestos internos se eleva a $74.314.009,43. Esto significa que los autos con precio de venta de hasta $102.600.000 ahora quedan exentos del impuesto, generando un ajuste del 17,65% en el umbral.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que, gracias a esta actualización, algunos vehículos que antes estaban gravados podrían reducir su precio final hasta $16.311.923, equivalente a una baja aproximada del 13,7%, dependiendo del modelo y la marca.

No obstante, Domínguez aclaró que la devaluación del peso en los últimos meses podría limitar el impacto de esta reducción. Algunas terminales ya habían moderado aumentos para no caer nuevamente bajo el umbral de impuesto, lo que podría derivar en que la baja de precios sea menor o incluso inexistente para ciertos modelos.

En conclusión, la actualización de ARCA abre la posibilidad de descuentos significativos en autos 0 km de alta gama, aunque la magnitud de la reducción dependerá de la estrategia comercial de cada marca y la evolución del tipo de cambio en las próximas semanas.