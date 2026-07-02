ARCA actualiza el Monotributo: nuevas escalas, topes y cuotas desde julio de 2026

ARCA prepara una actualización del Monotributo que regirá desde julio de 2026 con aumentos en cuotas, nuevos topes de facturación y recategorización automática.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con una nueva actualización del régimen del Monotributo que comenzará a regir desde julio de 2026 y que impactará en millones de pequeños contribuyentes en todo el país.

El esquema contempla incrementos en las cuotas mensuales, la modificación de los límites de facturación anual y una recategorización generalizada, de acuerdo con el mecanismo semestral previsto por la normativa vigente, que ajusta los valores en función de la inflación acumulada.

Según estimaciones preliminares, el aumento rondaría el 14,3%, lo que ya empieza a delinear cómo quedarían las escalas del sistema simplificado.

Nuevas escalas del Monotributo

Con la actualización en estudio, todas las categorías del régimen sufrirán incrementos, diferenciados entre quienes prestan servicios y quienes venden bienes muebles.

En los primeros niveles, los valores mensuales quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

A medida que se avanza en las escalas, los montos crecen de forma significativa, especialmente en las categorías más altas del régimen.

En la Categoría H, por ejemplo, la cuota podría ubicarse en torno a los $447.346,93 para servicios, mientras que en la Categoría K superaría el $1,3 millón mensual en el caso de prestadores de servicios.

Cómo quedarían los topes de facturación

Además de las cuotas mensuales, la actualización también impactará en los límites de facturación anual, que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente.

De acuerdo con las proyecciones, la Categoría A pasaría de un tope cercano a los $10,2 millones a unos $12 millones anuales, mientras que la Categoría B ascendería a aproximadamente $17,6 millones.

En los niveles intermedios, la Categoría C se ubicaría en torno a los $24,7 millones, y la Categoría H alcanzaría cerca de los $82,1 millones anuales.

En el extremo superior, la Categoría K —la más alta del régimen— elevaría su tope de facturación hasta unos $127 millones anuales, frente a los poco más de $108 millones actuales.

Impacto en los contribuyentes

El ajuste no solo implicará nuevas cuotas, sino también una posible recategorización automática para quienes hayan superado o quedado por debajo de los nuevos parámetros.

Además, se verá afectado el sistema de débito automático, ya que los importes se actualizarán de forma directa con los nuevos valores una vez que entren en vigencia.

Las categorías más bajas, especialmente A y B, seguirán concentrando la mayor parte del padrón de monotributistas en Argentina, según estimaciones del sector.