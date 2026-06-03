Apuntan contra Adorni por su declaración jurada y denuncian presuntas irregularidades en la gestión

Dirigentes opositores cuestionaron la demora en la presentación de la declaración jurada del vocero presidencial y candidato Manuel Adorni, y vincularon el caso con denuncias sobre contrataciones, el caso Libra y el manejo de fondos públicos.

La polémica en torno a la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni volvió a instalarse en la agenda política luego de que dirigentes opositores cuestionaran la demora en el cumplimiento de esa obligación y reclamaran mayor transparencia en la gestión nacional.

Durante una entrevista radial en Cadena Uno, Maximiliano Ferraro, presidente del ARI a nivel nacional, señaló que el actual candidato continúa sin presentar la documentación patrimonial correspondiente, situación que consideraron incompatible con las exigencias de transparencia que debe cumplir un funcionario público.

En ese contexto, también hicieron referencia a versiones periodísticas relacionadas con contratos adjudicados a empresas vinculadas a familiares de funcionarios y sostuvieron que la Justicia debería avanzar en el análisis de esos antecedentes para determinar si existieron irregularidades.

Las críticas incluyeron además menciones al caso de la criptomoneda Libra, promovida meses atrás por el presidente Javier Milei en redes sociales, episodio que derivó en investigaciones y pedidos de explicaciones por parte de distintos sectores políticos.

Los dirigentes opositores afirmaron que observan un “patrón de conducta” dentro del oficialismo que, según sostienen, incluye cuestionamientos sobre contrataciones, manejo de fondos públicos y presuntas incompatibilidades. También reclamaron que el jefe de Gabinete cumpla con la obligación constitucional de brindar informes periódicos ante el Congreso.

Por otra parte, vincularon estas denuncias con la situación económica que atraviesan distintos sectores de la sociedad, al señalar la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el aumento del endeudamiento familiar y los reclamos por el financiamiento universitario y las políticas destinadas a personas con discapacidad.

Desde el Gobierno nacional no hubo hasta el momento una respuesta oficial a los planteos formulados durante la entrevista. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en la gestión y las obligaciones de los funcionarios continúa generando cruces entre el oficialismo y la oposición.