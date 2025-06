APLA votó un paro por el ataque al régimen laboral 

​

Ante el permanente ataque del gobierno al servicio aerocomercial argentino y los derechos de sus trabajadores, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) aprobó este jueves el llamado a un paro nacional para protestar contra el Decreto 378/2025, que reduce el descanso del personal de las tripulaciones y aumenta la cantidad de horas de vuelo. La medida de fuerza, que aún no tiene fecha definida, fue impulsada en la asamblea general de Pilotos realizada en la sede gremial, en el marco del plan de lucha que lleva adelante el gremio aeronáutico para resistir las políticas del gobierno de Javier Milei. “Es de una gravedad nunca vista este proceso desregulatorio”, dijo a Página/12 el titular de APLA, Pablo Biró.

El decreto que rechazan los trabajadores aeronáuticos –y que actualmente se encuentra suspendido por 90 días debido a la dificultad de su implementación– fue impulsado a principios de junio por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El funcionario libertario había destacado la medida en una publicación en sus redes sociales, al asegurar que empieza a “cerrar el círculo de reformas en el mercado aerocomercial que iniciamos hace un año”. Entre las principales modificaciones, el decreto reduce el descanso semanal mínimo de 36 a 30 horas semanales, eleva el límite de vuelo anual de 800 a 1000 horas, acota el régimen de vacaciones de 45 a 15 días consecutivos de descanso anual, y deja de considerar como tiempo de trabajo el traslado del personal al aeropuerto o las actividades fuera del control del empleador.

“Reiteramos nuestro compromiso con las y los pilotos. Continuaremos nuestra lucha con la responsabilidad y la conciencia que conlleva la seguridad operacional, un principio fundamental de nuestra actividad”, aseguró este jueves la comisión directiva de APLA luego de la asamblea, en un comunicado en el cual anunciaron que “se aprobó por unanimidad el Plan de Lucha Nacional en contra del Decreto 378/2025”. En diálogo con este diario, Biró consideró que “las modificaciones se tienen que hacer en base a estudios científicos, médicos y de fatiga, pero acá no se hizo ningún análisis, ni de riesgo ni médico”. “Este decreto es improvisado, está muy mal hecho, de manera antijurídica, y cambia tanto condiciones laborales como también de seguridad, y nosotros la seguridad no la negociamos”, agregó el titular de APLA y explicó que la medida “no establece un máximo de servicio ni un mínimo de descanso para algunas categorías”, por lo cual la decisión del Gobierno pone en grave riesgo tanto a los miembros de las tripulaciones como a los pasajeros.

El dirigente sindical consideró que la modificación impulsada por Sturzenegger se enmarca en la política aerocomercial regresiva del gobierno de Milei, iniciada desde el comienzo de su mandato. “Es de una gravedad nunca vista este proceso desregulatorio. Lo que hicieron fue derogar el Código Aeronáutico con el Decreto 70/23, y después con el Decreto 338 avanzaron en una extranjerización total de los cielos argentinos. Ya no se requieren trabajadores argentinos para la aviación local, y pueden venir compañías extranjeras sin ninguna capacidad del Estado argentino para auditarlas, con trabajadores extranjeros, sin los requerimientos de capacidad técnica, financiera y operativa que habían antes”, explicó Biró. “También han anulado los requerimientos para que el cabotaje argentino sea realizado por empresas argentinas, y han cambiado los órganos constitutivos de las empresas, que ahora pueden estar en manos de extranjeros, como también los directores. En suma, no solamente se precariza la industria de manera brutal, sino que también atacan el trabajo argentino y la soberanía del país”, lamentó el titular de APLA y resaltó la importancia de que la Argentina mantenga su aerolínea de bandera. “Hay varios ejemplos que grafican su rol. Un caso es cuando quedó aislada la Patagonia porque erupcionó un volcán y las compañías privadas no iban, porque esquivar la nube de ceniza volcánica era muy caro, y entonces podían haber dejado aislada a la Patagonia, pero la aerolínea de bandera sí iba. Ni hablar cuando fue la pandemia, que fue fundamental su rol para las repatriaciones y para buscar insumos”, remarcó el sindicalista y aseguró que van a continuar protestando contra las medidas del Gobierno que atenten contra la soberanía argentina, los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos y la seguridad de los pasajeros.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli