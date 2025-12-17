ANSES: quiénes recibirán un bono de hasta $50.000 en diciembre

El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados y titulares de la PUAM con haberes bajos y se paga junto al bono mensual de $70.000, para garantizar un ingreso mínimo durante diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre los jubilados y pensionados de menores ingresos podrán recibir un bono adicional de hasta $50.000, que se suma al refuerzo mensual de $70.000 vigente. La medida busca compensar la inflación y asegurar un ingreso mínimo para los sectores más vulnerables.

El bono completo de $70.000 está destinado a quienes perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en $340.879,59. De esta manera, el ingreso total de ese grupo alcanza los $410.879,59 con el refuerzo incluido.

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo pero menores a $410.879,59 recibirán un bono proporcional para completar ese tope. En esos casos, el monto adicional puede variar entre $1 y $50.000. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $360.879,59 cobrará un bono de $50.000 para alcanzar el ingreso máximo establecido.

Quedan excluidos del beneficio quienes perciban más de $410.879,59 mensuales o tengan incompatibilidades, como la percepción de dos beneficios que superen ese límite.

Con el aumento del 2,3% aplicado en diciembre y la continuidad del bono, la jubilación mínima con refuerzo asciende a $410.879,59, mientras que la jubilación máxima llega a $2.363.160,10. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se ubica en $342.624,77, y las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $381.653,76, con la aplicación del bono bajo las mismas condiciones que la jubilación mínima.

El pago del refuerzo se realiza de manera automática junto con el haber mensual, de acuerdo al calendario oficial de ANSES y según la terminación del DNI del beneficiario.