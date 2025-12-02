ANSES: quiénes podrán recibir un bono para las Fiestas y cómo calcularlo

ANSES anunció los montos y el calendario de pagos de diciembre para AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, incluyendo un bono especial que permitirá a algunas familias superar los $200.000 durante las Fiestas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los detalles sobre los pagos de sus prestaciones en diciembre, que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, se aplicó un ajuste tras conocerse la inflación de octubre, que fue del 2,3%, lo que impacta directamente en los montos de las prestaciones.

Como cada mes, los pagos se realizan según el último dígito del DNI del titular y se depositan automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

AUH y ajustes por inflación

El valor neto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre será de $97.994, luego de aplicarse el descuento mensual del 20% de la prestación bruta, que se devuelve al presentar la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

Bono y beneficios adicionales

Además del pago mensual, algunas familias podrán acceder a beneficios complementarios que permiten alcanzar montos cercanos o superiores a los $200.000:

Tarjeta Alimentar: monto variable según la cantidad de hijos.

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Complemento Leche: correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años, de $46.198.

Por ejemplo, una familia con un hijo en edad de lactancia podría recibir en diciembre:

AUH neta: $97.994

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche: $46.198

Total estimado: $196.000

Estos beneficios buscan reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en hogares con niños y adolescentes durante las Fiestas.

Calendario de pago AUH – diciembre 2025

ANSES confirmó las fechas según la terminación del DNI:

Martes 9: DNI terminados en 0

Miércoles 10: terminados en 1

Jueves 11: terminados en 2

Viernes 12: terminados en 3

Lunes 15: terminados en 4

Martes 16: terminados en 5

Miércoles 17: terminados en 6

Jueves 18: terminados en 7

Viernes 19: terminados en 8

Lunes 22: terminados en 9

Conclusión

Con estos pagos y beneficios adicionales, muchas familias argentinas podrán contar con un refuerzo económico significativo durante las Fiestas, especialmente aquellas con hijos en edad escolar o de lactancia, alcanzando montos cercanos a los $200.000.