ANSES paga hasta $105.000 por Becas Progresar con retroactivos de marzo a mayo

ANSES confirmó que beneficiarios de Becas Progresar cobrarán hasta $105.000 en julio por el pago retroactivo de marzo, abril y mayo del ciclo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a acreditar durante julio los pagos correspondientes a las Becas Progresar del ciclo lectivo 2026, y en algunos casos los beneficiarios podrán recibir hasta $105.000 debido a la liquidación retroactiva de tres cuotas acumuladas.

El pago extraordinario se explica por el cronograma administrativo del programa y la finalización de las evaluaciones socioeconómicas y académicas que determinan la aprobación de cada estudiante.

Pagos acumulados que impactan en julio

Según lo informado, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 durante 2026. Sin embargo, muchos estudiantes que fueron recientemente aprobados cobrarán de manera conjunta las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo.

En esos casos, la acreditación total alcanza los $105.000, lo que representa un ingreso clave para miles de jóvenes en todo el país que dependen del programa para sostener sus estudios.

Quiénes cobran el monto completo

El pago del 100% de las cuotas retroactivas alcanza a los beneficiarios de las líneas:

Progresar Superior

Carreras terciarias

Carreras universitarias

Progresar Enfermería

En estos casos, los estudiantes recibirán el total acumulado sin retenciones, siempre que hayan sido aprobados en la evaluación correspondiente.

Progresar Obligatorio y el esquema de retenciones

Para los beneficiarios de Progresar Obligatorio, que incluye niveles primario y secundario, el esquema es distinto: se abona el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la acreditación de la regularidad académica.

En estos casos, el pago mensual es de $28.000 sobre un total de $35.000, por lo que la suma retroactiva de tres meses asciende a $84.000, mientras que el resto se liquida al finalizar el ciclo lectivo.

Un alivio en medio de mayores gastos

La acreditación de varias cuotas en simultáneo llega en un contexto en el que muchas familias enfrentan mayores gastos vinculados al transporte, materiales de estudio y conectividad. Por ese motivo, el ingreso retroactivo representa un alivio temporal para miles de hogares.

Si bien el monto de la beca no se actualiza durante 2026, este tipo de pagos acumulados permite reforzar el ingreso de los estudiantes en momentos clave del año académico.

Cómo consultar el cobro

Los beneficiarios pueden verificar si tienen pagos pendientes ingresando a la plataforma oficial del programa o a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social. Allí es posible consultar el estado de la inscripción, fechas de cobro y liquidaciones disponibles.