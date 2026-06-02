ANSES modificó el calendario de pagos de junio: cuándo cobran jubilados, AUH y demás prestaciones

La ANSES oficializó el cronograma de pagos de junio con cambios en las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Las modificaciones responden a feriados nacionales y a la reorganización del calendario del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 con modificaciones en las fechas habituales de cobro para distintas prestaciones.

Los cambios alcanzan a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos comenzarán el 8 de junio y se extenderán hasta el 22 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, los depósitos se realizarán entre el 23 y el 29 de junio.

Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo también cobrarán entre el 8 y el 22 de junio, mientras que las Pensiones No Contributivas tendrán su cronograma entre el 8 y el 12 de junio.

Por su parte, la Asignación por Embarazo se abonará del 10 al 24 de junio, la Asignación por Maternidad estará disponible del 10 de junio al 8 de julio y las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) podrán percibirse entre el 9 de junio y el 8 de julio.

Finalmente, la Prestación por Desempleo se pagará desde el 19 hasta el 25 de junio, según la terminación del documento.

Desde ANSES recomendaron consultar las fechas correspondientes a cada prestación y verificar los datos personales a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes al momento del cobro.