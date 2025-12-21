ANSES: de qué se tratan los refuerzos automáticos que se pagan en diciembre

El organismo confirmó aumentos y la continuidad de bonos extraordinarios que se acreditan sin trámite previo. Están destinados a beneficiarios de AUH, AUE y otros programas sociales.

Diciembre llegó con novedades importantes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Durante los últimos días de noviembre, el organismo anunció un incremento del 2,3% en todos sus programas, en línea con la inflación registrada en octubre, y ratificó la continuidad de refuerzos automáticos que buscan aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables.

Estos extras se depositan de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, aunque están dirigidos a grupos específicos. Entre ellos se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Cómo se compone el pago de la AUH en diciembre

Con el aumento aplicado, en diciembre la AUH asciende a $122.448 por cada hijo. No obstante, como ocurre todos los meses, ANSES abona el 80% del monto, es decir $97.958,40, mientras que el 20% restante ($24.489,60) se retiene y se paga posteriormente cuando se presenta la Libreta AUH.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto total del beneficio alcanza los $398.693, de los cuales se cobran mensualmente $318.954,40, manteniéndose también la retención del 20%.

Calendario de pagos de ANSES en diciembre

ANSES informó además el cronograma de pagos según la terminación del DNI:

AUH: del 9 al 22 de diciembre .

del . AUE: del 10 al 23 de diciembre.

En cada depósito se incluye el haber mensual actualizado junto con los refuerzos automáticos que correspondan a cada beneficiario.

Para conocer el detalle del pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES, utilizar la aplicación oficial o comunicarse al 130, línea gratuita del organismo.