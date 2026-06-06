ANSES confirmó los pagos de las Becas Progresar en junio: quiénes cobrarán hasta $105.000

Los beneficiarios del programa educativo recibirán los pagos correspondientes a junio sin aumentos. Algunos estudiantes podrán percibir hasta $105.000 por cuotas acumuladas de meses anteriores.

Las Becas Progresar continuarán con los mismos valores durante junio de 2026, pese al incremento del 2,9% que recibieron algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Desde el Gobierno nacional confirmaron que el programa educativo no tendrá modificaciones en sus montos durante este mes.

La iniciativa está destinada a estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario, de formación profesional y enfermería que pertenecen a hogares de bajos ingresos, con el objetivo de acompañarlos en la continuidad y finalización de sus estudios.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en junio

Actualmente, el monto de referencia de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales, aunque el dinero efectivamente percibido depende de la línea del programa y de las retenciones establecidas por la normativa.

Los valores vigentes son:

Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales, con una retención del 20% ($7.000).

Progresar Superior para ingresantes: $28.000 mensuales, también con una retención del 20%.

Progresar Superior para estudiantes avanzados: $35.000 mensuales sin retenciones.

Monto total de referencia de la beca: $35.000.

Algunos beneficiarios cobrarán hasta $105.000

Durante junio, varios estudiantes recibirán pagos acumulados correspondientes a marzo, abril y mayo, lo que permitirá que algunos beneficiarios perciban sumas significativamente más altas.

Los montos estimados son:

Beneficiarios que cobran el 80% del haber: $84.000.

Beneficiarios que cobran el 100% del haber: $105.000.

La acreditación de estos importes dependerá de la situación particular de cada estudiante, la línea de beca asignada y la liberación de pagos retenidos por cuestiones académicas o administrativas.

Cómo consultar si cobrás la Beca Progresar

Los estudiantes pueden verificar si fueron seleccionados o consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales:

Mi ANSES.

Portal oficial de Progresar.

Desde esas plataformas es posible consultar el estado de la beca, verificar pagos pendientes y conocer la fecha de acreditación correspondiente.

Además, las autoridades recomiendan mantener actualizados los datos personales y de contacto para evitar inconvenientes en la liquidación del beneficio.

Cuándo comienzan los pagos

El cronograma de pagos de junio comenzará durante la segunda semana del mes y se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las fechas específicas podrán consultarse a partir del 10 de junio mediante los canales digitales habilitados por ANSES y el programa Progresar.

El monto final que recibirá cada estudiante dependerá de su categoría dentro del programa, el cumplimiento de los requisitos académicos y la existencia de cuotas retenidas o acumuladas de meses anteriores.