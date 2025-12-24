ANSES anunció un aumento en la asignación por matrimonio: cuánto se cobra en enero de 2026

La asignación por matrimonio tendrá un nuevo monto a partir de enero de 2026. Además, el organismo explicó cómo impacta el cierre bancario del 24 y 31 de diciembre en el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en la asignación por matrimonio que comenzará a regir desde enero de 2026, en el marco de la actualización de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen también nacimiento y adopción.

El incremento se aplica de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos en función de la evolución de la inflación. De esta manera, quienes contraigan matrimonio y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo podrán acceder a un monto actualizado desde el primer mes del nuevo año.

Impacto del feriado bancario en los pagos

En paralelo, ANSES informó cómo afectará el cierre bancario de fin de año al calendario de pagos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decretó feriado bancario para los días 24 y 25 de diciembre, así como también 31 de diciembre y 1° de enero, por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Por ese motivo, no habrá pagos ni acreditaciones en esas fechas. Sin embargo, desde el organismo aclararon que los canales digitales —como home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales— continuarán operativos, siempre que los fondos hayan sido depositados con anterioridad.

Cuándo se retoman los pagos

Según el cronograma oficial, los pagos de ANSES se reanudarán el viernes 26 de diciembre. Ese día volverán a acreditarse, entre otras prestaciones:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignaciones de Pago Único: Nacimiento, Matrimonio y Adopción

En todos los casos, los beneficiarios tendrán tiempo de cobrar hasta el 12 de enero de 2026, de acuerdo con la terminación del DNI.

Desde ANSES recordaron la importancia de verificar los datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES, ya que contar con la información actualizada es un requisito clave para acceder al cobro de estas asignaciones.