ANMAT prohibió tres productos médicos Mindray tras denunciarse su robo

La medida alcanza a un ecógrafo Doppler y dos transductores. El organismo ordenó que no sean utilizados, comercializados ni distribuidos en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino de tres productos médicos de la marca Mindray, luego de que se informara el robo de los equipos.

La medida fue establecida mediante la Disposición N.º 5722/26, publicada este 14 de septiembre de 2026, y alcanza a un ecógrafo Doppler Color portátil y dos transductores.

Los productos incluidos en la prohibición son:

Ecógrafo Doppler Color portátil Mindray MX7 , serie HQ1-35004155 .

, serie . Transductor cardiológico Mindray P4-2s , serie HP8N27073115 .

, serie . Transductor lineal Mindray L13-3Ns, serie KJ6T27009710.

Por qué ANMAT prohibió los equipos

Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de que se comunicara el robo de los productos médicos.

El ecógrafo Doppler se encontraba registrado ante ANMAT como producto médico bajo la titularidad de DIGIMED S.A. y correspondía a la clase de riesgo II.

Ante el robo, existe incertidumbre respecto del destino de los equipos y de las condiciones en las que podrían encontrarse. ANMAT señaló que se desconoce el estado de conservación y la situación actual de los productos.

Por ese motivo, el organismo dispuso la prohibición a nivel nacional como medida preventiva para evitar eventuales riesgos para la salud.

Para qué se utilizan los productos

Los equipos involucrados se encuentran autorizados para ser utilizados en distintos tipos de estudios médicos.

Entre las aplicaciones contempladas se encuentran exámenes abdominales, ginecológicos, obstétricos, pediátricos, cardíacos, vasculares, nerviosos, urológicos, intraoperatorios, cefálicos, oftálmicos y torácicos o pleurales.

La disposición alcanza específicamente a los productos identificados por sus respectivos modelos y números de serie.

ANMAT recordó que la prohibición implica que estos equipos no deben ser utilizados, comercializados ni distribuidos en el territorio nacional, mientras se mantiene la medida preventiva adoptada a partir de la denuncia del robo.