ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: de cuál se trata

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos de limpieza de la marca Marclean, luego de detectar que no cuentan con los registros obligatorios para operar en el país.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 9018/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la directora del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Según detalló la ANMAT, la resolución establece la prohibición del “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes y cualquier otro domisanitario de la marca Marclean”. También se ordena suspender toda su publicidad.

La investigación se inició tras un oficio judicial remitido por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. En ese marco, el Servicio de Domisanitarios de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud verificó que los artículos, entre ellos detergentes y lavavajillas desengrasantes, eran elaborados por Bathan Group S.A., una firma que había iniciado los trámites de habilitación pero nunca los completó.

Además, se constató que Marclean S.R.L., presunto establecimiento productor, no figura registrada ante la ANMAT. Bathan Group S.A., por su parte, negó ser fabricante o cliente vinculado a la marca.

Ante la ausencia de habilitaciones y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los productos, el organismo sostuvo que la medida busca proteger a consumidores y usuarios, dado que se desconocen las condiciones de manufactura y la responsabilidad sanitaria de su elaboración.

La disposición también ordena comunicar lo resuelto a las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales y a la Unidad Fiscal Mar del Plata para continuar con las actuaciones correspondientes.