ANMAT prohibió sustancias en esmaltes semipermanentes y cosméticos

La ANMAT prohibió dos compuestos químicos usados en esmaltes semipermanentes, geles y cosméticos, tras una actualización alineada con el Mercosur. La medida se aplicará en todo el país y afecta a fabricantes e importadores.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso de dos sustancias químicas utilizadas en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y productos cosméticos. La decisión se oficializó en el Boletín Oficial y se aplicará en todo el país.
Qué prohibió la ANMAT
La medida incorpora una actualización normativa alineada con el Mercosur y alcanza a productos de higiene personal, perfumes y cosméticos.
Los compuestos prohibidos son:
- óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina (fotoiniciador usado en geles y esmaltes)
- N,N-dimetil-p-toluidina (acelerador de secado en acrilatos y resinas)
Ambas sustancias eran utilizadas principalmente en esmaltes semipermanentes y productos de uñas.
Qué sustancias prohibió la ANMAT en cosméticos
La ANMAT prohibió dos sustancias químicas usadas en esmaltes semipermanentes y cosméticos: un fotoiniciador y la N,N-dimetil-p-toluidina. Ambas fueron clasificadas como potencialmente cancerígenas o tóxicas para la reproducción, por lo que quedaron prohibidas en Argentina tras una actualización del Mercosur.
Por qué se tomó la decisión
La actualización responde a una resolución del Mercosur basada en evaluaciones de riesgo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas.
Los compuestos fueron clasificados como sustancias potencialmente cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.
Esto motivó su prohibición en productos cosméticos y de higiene personal en Argentina.
A qué productos afecta la medida
La disposición alcanza a:
- esmaltes semipermanentes
- geles para uñas
- productos cosméticos
- perfumes
- artículos de higiene personal
Fabricantes, importadores y comercializadores deberán adecuarse a la normativa.
Qué establece la nueva disposición
La Disposición 2820/2026 fija un plazo de 60 días para que los productos ya registrados se adapten a las nuevas exigencias.
El objetivo es garantizar mayor seguridad en el uso de materias primas dentro de la industria cosmética.
Qué impacto tiene en la industria
La medida obliga a revisar fórmulas y procesos de producción en el sector cosmético.
Empresas locales e importadoras deberán reemplazar o eliminar los componentes prohibidos para continuar comercializando sus productos en el país.
Qué otras regulaciones hizo la ANMAT
La semana anterior, el organismo ya había actualizado otras normativas vinculadas a ingredientes capilares.
Entre ellas, la regulación del Piritionato de Zinc y el Climbazole, utilizados en shampoos y productos de limpieza capilar.
Estas modificaciones también se enmarcan en estándares técnicos del Mercosur.