ANMAT prohibió sustancias en esmaltes semipermanentes y cosméticos

La ANMAT prohibió dos compuestos químicos usados en esmaltes semipermanentes, geles y cosméticos, tras una actualización alineada con el Mercosur. La medida se aplicará en todo el país y afecta a fabricantes e importadores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso de dos sustancias químicas utilizadas en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y productos cosméticos. La decisión se oficializó en el Boletín Oficial y se aplicará en todo el país.

Qué prohibió la ANMAT

La medida incorpora una actualización normativa alineada con el Mercosur y alcanza a productos de higiene personal, perfumes y cosméticos.

Los compuestos prohibidos son:

óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina (fotoiniciador usado en geles y esmaltes)

N,N-dimetil-p-toluidina (acelerador de secado en acrilatos y resinas)

Ambas sustancias eran utilizadas principalmente en esmaltes semipermanentes y productos de uñas.

Qué sustancias prohibió la ANMAT en cosméticos

La ANMAT prohibió dos sustancias químicas usadas en esmaltes semipermanentes y cosméticos: un fotoiniciador y la N,N-dimetil-p-toluidina. Ambas fueron clasificadas como potencialmente cancerígenas o tóxicas para la reproducción, por lo que quedaron prohibidas en Argentina tras una actualización del Mercosur.

Por qué se tomó la decisión

La actualización responde a una resolución del Mercosur basada en evaluaciones de riesgo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas.

Los compuestos fueron clasificados como sustancias potencialmente cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.

Esto motivó su prohibición en productos cosméticos y de higiene personal en Argentina.

A qué productos afecta la medida

La disposición alcanza a:

esmaltes semipermanentes

geles para uñas

productos cosméticos

perfumes

artículos de higiene personal

Fabricantes, importadores y comercializadores deberán adecuarse a la normativa.

Qué establece la nueva disposición

La Disposición 2820/2026 fija un plazo de 60 días para que los productos ya registrados se adapten a las nuevas exigencias.

El objetivo es garantizar mayor seguridad en el uso de materias primas dentro de la industria cosmética.

Qué impacto tiene en la industria

La medida obliga a revisar fórmulas y procesos de producción en el sector cosmético.

Empresas locales e importadoras deberán reemplazar o eliminar los componentes prohibidos para continuar comercializando sus productos en el país.

Qué otras regulaciones hizo la ANMAT

La semana anterior, el organismo ya había actualizado otras normativas vinculadas a ingredientes capilares.

Entre ellas, la regulación del Piritionato de Zinc y el Climbazole, utilizados en shampoos y productos de limpieza capilar.

Estas modificaciones también se enmarcan en estándares técnicos del Mercosur.