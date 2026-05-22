ANMAT prohibió productos de limpieza de la marca Maxus: cuáles son

ANMAT prohibió productos de limpieza marca Maxus por falta de registro sanitario. Incluye lavandina, detergentes y desinfectantes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y publicidad de una extensa lista de productos de limpieza de la marca Maxus en todo el país.

La medida alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online y se tomó tras detectar que los productos no estaban registrados ante el organismo nacional.

Qué productos prohibió la ANMAT

La disposición afecta a todos los lotes de distintos artículos de limpieza identificados bajo la marca “Maxus”.

Entre los productos alcanzados aparecen:

desinfectantes

limpia pisos

lavandina en polvo

detergentes lavavajillas

jabón para ropa

desengrasantes

suavizantes

lustra muebles

aromatizantes

shampoo para autos

cloro granulado para piletas

pastillas de cloro

alguicidas

La prohibición también incluye cualquier forma de comercialización digital.

Por qué la ANMAT retiró los productos del mercado

Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de verificar que los productos no estaban inscriptos oficialmente ante la ANMAT ni ante la autoridad sanitaria bonaerense.

Durante la investigación se detectó además que la firma responsable habría incumplido distintas normativas sanitarias vigentes relacionadas con productos domisanitarios.

Desde el organismo remarcaron que se desconocen las condiciones reales de fabricación de los artículos.

La empresa quedó bajo investigación

La disposición también ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma vinculada a los productos y contra Johana Vanina Otero, identificada en el expediente como responsable.

La dirección comercial declarada por la empresa figura en la localidad bonaerense de Caseros.

Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires informó que no existían registros habilitantes vinculados a esos productos.

Qué riesgos advirtió el organismo

La ANMAT explicó que la prohibición busca proteger a consumidores y usuarios ante la falta de garantías sobre:

composición química

fabricación

seguridad

trazabilidad

condiciones sanitarias

El organismo recordó que los productos de limpieza deben contar con autorización oficial antes de salir al mercado.

Qué pasa con los productos ya comprados

La disposición estará vigente hasta que los artículos sean regularizados y cuenten con las habilitaciones correspondientes.

Mientras tanto, se recomendó no utilizar productos de la marca Maxus incluidos en la medida y verificar siempre que los artículos de limpieza tengan registro sanitario visible en sus envases.