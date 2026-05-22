ANMAT prohibió productos de limpieza de la marca Maxus: cuáles son

ANMAT prohibió productos de limpieza marca Maxus por falta de registro sanitario. Incluye lavandina, detergentes y desinfectantes.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y publicidad de una extensa lista de productos de limpieza de la marca Maxus en todo el país.
La medida alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online y se tomó tras detectar que los productos no estaban registrados ante el organismo nacional.
Qué productos prohibió la ANMAT
La disposición afecta a todos los lotes de distintos artículos de limpieza identificados bajo la marca “Maxus”.
Entre los productos alcanzados aparecen:
- desinfectantes
- limpia pisos
- lavandina en polvo
- detergentes lavavajillas
- jabón para ropa
- desengrasantes
- suavizantes
- lustra muebles
- aromatizantes
- shampoo para autos
- cloro granulado para piletas
- pastillas de cloro
- alguicidas
La prohibición también incluye cualquier forma de comercialización digital.
Por qué la ANMAT retiró los productos del mercado
Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de verificar que los productos no estaban inscriptos oficialmente ante la ANMAT ni ante la autoridad sanitaria bonaerense.
Durante la investigación se detectó además que la firma responsable habría incumplido distintas normativas sanitarias vigentes relacionadas con productos domisanitarios.
Desde el organismo remarcaron que se desconocen las condiciones reales de fabricación de los artículos.
La empresa quedó bajo investigación
La disposición también ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma vinculada a los productos y contra Johana Vanina Otero, identificada en el expediente como responsable.
La dirección comercial declarada por la empresa figura en la localidad bonaerense de Caseros.
Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires informó que no existían registros habilitantes vinculados a esos productos.
Qué riesgos advirtió el organismo
La ANMAT explicó que la prohibición busca proteger a consumidores y usuarios ante la falta de garantías sobre:
- composición química
- fabricación
- seguridad
- trazabilidad
- condiciones sanitarias
El organismo recordó que los productos de limpieza deben contar con autorización oficial antes de salir al mercado.
Qué pasa con los productos ya comprados
La disposición estará vigente hasta que los artículos sean regularizados y cuenten con las habilitaciones correspondientes.
Mientras tanto, se recomendó no utilizar productos de la marca Maxus incluidos en la medida y verificar siempre que los artículos de limpieza tengan registro sanitario visible en sus envases.