ANMAT prohibió productos capilares de la marca Taurina por riesgos para la salud

La ANMAT prohibió la venta y uso de productos capilares de la marca Taurina en todo el país. Detectaron alisadores y tratamientos sin inscripción sanitaria y advirtieron sobre posibles riesgos por presencia de formol.

La ANMAT prohibió en todo el país una serie de productos capilares de la marca “Taurina” tras detectar que eran comercializados sin inscripción sanitaria.

La medida alcanza a alisadores, shampoos, acondicionadores y tratamientos para el cabello que, según el organismo, podrían representar riesgos para la salud por la posible presencia de formol.

Qué productos de Taurina prohibió ANMAT

La disposición alcanza a todos los lotes, presentaciones y contenidos netos de los siguientes productos:

Alisado de Coco

Shock de Queratina

Brillo de Seda

Oro Plex

Cauterizador

Alisado Mota

Alisado Gloss 3D

Shock de Botox

Shampoo Argán

Acondicionador Argán

Shampoo Queratina

Acondicionador Queratina

Shampoo Ácido de Cereza

Acondicionador Ácido de Cereza

Loción de Biotina Pura

Oro Líquido

La prohibición incluye:

uso,

comercialización,

publicidad,

distribución,

y publicación en plataformas de venta online.

Por qué ANMAT prohibió estos productos capilares

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2780/26.

Según informó el organismo, los productos no contaban con inscripción sanitaria ante ANMAT, por lo que no podían garantizarse:

su seguridad,

composición,

eficacia,

ni condiciones de elaboración.

Además, las autoridades advirtieron que varios de los productos eran alisadores capilares que podrían contener formol como agente alisante.

Qué riesgos tiene el formol en alisadores para el cabello

El formol o formaldehído es una sustancia cuyo uso como agente alisante no está autorizado en cosméticos capilares por los riesgos que representa para la salud.

De acuerdo con la advertencia oficial, la exposición aguda puede provocar:

irritación en piel y ojos,

ardor,

picazón,

lagrimeo,

tos,

y problemas respiratorios.

En casos de exposición prolongada o crónica, también puede aumentar el riesgo de dermatitis alérgicas e incluso determinados tipos de cáncer.

Qué recomienda ANMAT a los consumidores

Desde ANMAT recomendaron suspender el uso de estos productos y evitar su compra en plataformas digitales o comercios.

También solicitaron prestar atención a cosméticos que no cuenten con registro sanitario visible, especialmente tratamientos de alisado capilar.

La medida busca proteger a consumidores y profesionales de peluquería frente a productos cuya composición real no puede ser verificada por las autoridades sanitarias.

Crece la preocupación por productos cosméticos sin control sanitario

La prohibición vuelve a poner el foco sobre la venta de cosméticos no autorizados en redes sociales y sitios de comercio electrónico.

En los últimos años, ANMAT reforzó controles sobre productos capilares y estéticos comercializados sin habilitación oficial, especialmente aquellos vinculados a tratamientos alisantes.

Mientras avanza la fiscalización, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de verificar registros oficiales antes de utilizar productos que puedan afectar la salud.