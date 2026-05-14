ANMAT prohibió productos capilares de la marca Taurina por riesgos para la salud

La ANMAT prohibió la venta y uso de productos capilares de la marca Taurina en todo el país. Detectaron alisadores y tratamientos sin inscripción sanitaria y advirtieron sobre posibles riesgos por presencia de formol.
La ANMAT prohibió en todo el país una serie de productos capilares de la marca “Taurina” tras detectar que eran comercializados sin inscripción sanitaria.
La medida alcanza a alisadores, shampoos, acondicionadores y tratamientos para el cabello que, según el organismo, podrían representar riesgos para la salud por la posible presencia de formol.
Qué productos de Taurina prohibió ANMAT
La disposición alcanza a todos los lotes, presentaciones y contenidos netos de los siguientes productos:
- Alisado de Coco
- Shock de Queratina
- Brillo de Seda
- Oro Plex
- Cauterizador
- Alisado Mota
- Alisado Gloss 3D
- Shock de Botox
- Shampoo Argán
- Acondicionador Argán
- Shampoo Queratina
- Acondicionador Queratina
- Shampoo Ácido de Cereza
- Acondicionador Ácido de Cereza
- Loción de Biotina Pura
- Oro Líquido
La prohibición incluye:
- uso,
- comercialización,
- publicidad,
- distribución,
- y publicación en plataformas de venta online.
Por qué ANMAT prohibió estos productos capilares
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2780/26.
Según informó el organismo, los productos no contaban con inscripción sanitaria ante ANMAT, por lo que no podían garantizarse:
- su seguridad,
- composición,
- eficacia,
- ni condiciones de elaboración.
Además, las autoridades advirtieron que varios de los productos eran alisadores capilares que podrían contener formol como agente alisante.
Qué riesgos tiene el formol en alisadores para el cabello
El formol o formaldehído es una sustancia cuyo uso como agente alisante no está autorizado en cosméticos capilares por los riesgos que representa para la salud.
De acuerdo con la advertencia oficial, la exposición aguda puede provocar:
- irritación en piel y ojos,
- ardor,
- picazón,
- lagrimeo,
- tos,
- y problemas respiratorios.
En casos de exposición prolongada o crónica, también puede aumentar el riesgo de dermatitis alérgicas e incluso determinados tipos de cáncer.
Qué recomienda ANMAT a los consumidores
Desde ANMAT recomendaron suspender el uso de estos productos y evitar su compra en plataformas digitales o comercios.
También solicitaron prestar atención a cosméticos que no cuenten con registro sanitario visible, especialmente tratamientos de alisado capilar.
La medida busca proteger a consumidores y profesionales de peluquería frente a productos cuya composición real no puede ser verificada por las autoridades sanitarias.
Crece la preocupación por productos cosméticos sin control sanitario
La prohibición vuelve a poner el foco sobre la venta de cosméticos no autorizados en redes sociales y sitios de comercio electrónico.
En los últimos años, ANMAT reforzó controles sobre productos capilares y estéticos comercializados sin habilitación oficial, especialmente aquellos vinculados a tratamientos alisantes.
Mientras avanza la fiscalización, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de verificar registros oficiales antes de utilizar productos que puedan afectar la salud.