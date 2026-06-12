ANMAT prohíbe la venta de un aceite de oliva falsificado de la marca Green Olive tras detectar su comercialización irregular en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de un aceite de oliva falsificado que utilizaba de manera indebida la marca y los registros sanitarios de una empresa habilitada.

La medida fue oficializada mediante la Disposición N.° 3521/2026, luego de una denuncia presentada por la firma Olivos del Sur S.A., que detectó la circulación de un producto que imitaba su rotulado y datos sanitarios.

El producto prohibido es el “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave”, marca Green Olive, en presentaciones de 1 litro, 500 ml y 250 ml en botella PET, presuntamente elaborado con datos de la empresa Olivos del Sur, de San Juan.

Según informó el organismo, el producto falsificado presenta diferencias visibles respecto del original, como la denominación, el tipo de envase, la ausencia de lote y discrepancias en el rotulado y fechas de vencimiento.

ANMAT advirtió que, al tratarse de un producto falsificado sin registros sanitarios propios, no es posible garantizar su trazabilidad, calidad ni condiciones de elaboración, por lo que representa un riesgo para la salud pública.

Por este motivo, se prohibió su comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online, y se recomendó a la población adquirir alimentos únicamente en canales habilitados.