ANMAT ordenó retirar del mercado una popular lavandina por fallas graves en su fabricación

La ANMAT prohibió todos los lotes de la lavandina Swell, producida por Grupo Jac S.A., tras detectar irregularidades graves en su elaboración y etiquetado. La medida incluye su retiro inmediato, la inhabilitación de la empresa para fabricar productos domisanitarios y la apertura de un sumario sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de la lavandina Swell en todas sus presentaciones, luego de detectar fallas graves en su fabricación. La decisión quedó oficializada a través de la Disposición 9039/2025, emitida tras una inspección en la planta de Grupo Jac S.A.

Irregularidades en la elaboración y el etiquetado

Durante la inspección, la ANMAT constató que la empresa producía y distribuía productos sin autorización sanitaria, incumpliendo normas vigentes desde hace décadas. Además, detectó el uso de etiquetas no aprobadas, incluso en lotes que sí contaban con registro, lo que representa un riesgo sanitario directo para los consumidores.

Prohibición total e inhabilitación de la empresa

Como consecuencia de las irregularidades, la ANMAT ordenó el retiro inmediato del mercado de todos los lotes de Agua Lavandina Swell Concentrada y Agua Lavandina Swell. La resolución incluye la inhabilitación de Grupo Jac S.A. para fabricar, fraccionar, importar o exportar productos domisanitarios.

Apertura de un sumario sanitario

La medida también alcanzó al Director Técnico, José María Rizzi, quien fue incluido en un sumario sanitario por las infracciones detectadas. Los productos afectados estaban ampliamente distribuidos en supermercados y comercios de todo el país, lo que aceleró la intervención oficial.

Recomendaciones para consumidores

La ANMAT recordó que todos los productos de limpieza deben contar con registro vigente, etiquetado autorizado y controles estrictos. El organismo recomendó verificar el origen de los artículos domisanitarios y evitar el uso de las presentaciones retiradas para garantizar la seguridad del hogar.