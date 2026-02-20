ANMAT inhabilitó a 60 laboratorios y droguerías por certificados vencidos

La ANMAT dispuso la inhabilitación de 60 laboratorios y droguerías que operaban con certificados vencidos, en el marco de los controles para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y busca garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y la protección de la salud pública.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhabilitación de 60 laboratorios y droguerías que operaban con certificados vencidos, en el marco de un proceso de control que el organismo viene desarrollando desde hace varias semanas.

La medida quedó oficializada a través de la Disposición 694/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Según se detalla en los considerandos, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones correspondientes al detectar establecimientos habilitados para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos cuyos certificados de autorización se encontraban vencidos, incumpliendo la normativa vigente.

Marco legal y controles sanitarios

La decisión se apoya en la Ley N° 16.463, que establece que todas las actividades relacionadas con la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de medicamentos, drogas y otros insumos destinados a la medicina humana solo pueden realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria.

La normativa también exige que dichas actividades se desarrollen en establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario y con certificación de Buenas Prácticas de Productos Farmacéuticos, con el objetivo de resguardar la salud pública y los derechos de los consumidores.

Desde la ANMAT recordaron que ninguna empresa puede intervenir en el comercio interprovincial o nacional de especialidades medicinales sin contar con habilitación vigente, tanto del establecimiento como de sus procesos.

Antecedentes recientes

La semana pasada, el organismo ya había adoptado medidas similares, al inhabilitar la actividad de los laboratorios Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A., mediante las resoluciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026, también publicadas en el Boletín Oficial.

Desde la ANMAT remarcaron que estos controles forman parte de una política sostenida para garantizar la seguridad, calidad y trazabilidad de los medicamentos que circulan en el país.