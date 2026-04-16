Alumnos en Argentina pierden más de 30 días de clase por año: el impacto equivale a un ciclo completo

Un informe advierte que el ausentismo y los paros reducen hasta un 17% del tiempo escolar. A lo largo de la primaria, los estudiantes pierden el equivalente a un año de clases.

Un estudio de Argentinos por la Educación reveló que los estudiantes en Argentina pierden más de 30 días de clase por año, lo que impacta directamente en los aprendizajes.

El trabajo, titulado “Tiempo escolar: evidencia internacional y diagnóstico para la Argentina”, advierte que esta situación se acumula a lo largo de la trayectoria escolar y genera una pérdida significativa de tiempo en el aula.

Un año menos de clases en la primaria

Según el informe, los calendarios escolares establecen en promedio unos 185 días de clase anuales. Sin embargo, debido al ausentismo, ese número se reduce a cerca de 155 días efectivos.

Esto implica una pérdida aproximada del 17% del tiempo escolar previsto.

A lo largo de toda la educación primaria, los alumnos pierden alrededor de 195 días de clase, es decir, el equivalente a un año completo de escolaridad.

Ausentismo, paros y problemas estructurales

El estudio identifica múltiples factores que afectan el tiempo de enseñanza:

Ausentismo de estudiantes y docentes

Paros y conflictos gremiales

Problemas de infraestructura escolar

Suspensiones por condiciones climáticas

En 2024, por ejemplo, el promedio nacional fue de 13 días de paro, con diferencias entre provincias.

Directores: el ausentismo es el principal problema

De acuerdo con las pruebas Aprender 2023, el 49,3% de los directores de escuelas primarias considera que el ausentismo estudiantil es el principal factor que afecta el aprendizaje.

Además, datos de PISA 2022 muestran que Argentina está entre los países con mayor percepción de ausentismo docente: el 48,9% de los directivos lo identifica como un problema relevante.

Falta de datos y monitoreo a nivel nacional

El informe también advierte que Argentina no cuenta con un sistema nacional integrado que permita monitorear la asistencia escolar en tiempo real.

Actualmente, la información es fragmentada y solo algunas jurisdicciones —como CABA, provincia de Buenos Aires y Mendoza— publican datos sistemáticos.

Esto dificulta el diseño de políticas públicas eficaces para revertir la situación.

Comparación internacional: modelos más eficientes

A diferencia de Argentina, países como Chile y Uruguay cuentan con sistemas digitales que registran la asistencia diaria de estudiantes y docentes.

Estas herramientas permiten un seguimiento más preciso y mejoran la capacidad de intervención del Estado.

El desafío: garantizar tiempo real de aprendizaje

Especialistas coinciden en que el tiempo escolar es una condición clave para el aprendizaje, pero advierten que no alcanza con ampliar el calendario.

El foco debe estar en garantizar el uso efectivo del tiempo en el aula y reducir las interrupciones que afectan la continuidad educativa.

Un problema estructural que impacta en la educación

El informe concluye que proteger el tiempo de clase debe ser una prioridad compartida entre el Estado, las escuelas y las familias.

En un contexto de resultados educativos en debate, la pérdida sostenida de días de clase aparece como uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino.