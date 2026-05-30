Alquileres en alza: los aumentos superan a la inflación y crece la preocupación de los inquilinos

Aunque el mercado inmobiliario muestra una mayor oferta de viviendas en alquiler, los incrementos registrados durante el último año continúan ejerciendo una fuerte presión sobre el bolsillo de miles de familias.

El acceso a una vivienda en alquiler sigue siendo uno de los principales desafíos económicos para los hogares argentinos. Si bien en los últimos meses aumentó la cantidad de propiedades disponibles y algunos valores iniciales se estabilizaron, los incrementos acumulados en distintas regiones del país continúan ubicándose por encima de la inflación.

Las mayores subas se registraron en el sur y norte del país, donde los alquileres llegaron a aumentar más del 80% en términos interanuales. En otras regiones, los incrementos también fueron significativos y mantuvieron una fuerte incidencia sobre los ingresos familiares.

A este escenario se suma una nueva dinámica en el mercado inmobiliario. Tras los cambios en la normativa que regulaba los contratos, la mayoría de los acuerdos se firman por períodos más cortos y con actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. Esto permite que los valores se ajusten con mayor frecuencia según la evolución de los precios de la economía.

Especialistas del sector señalan que la ampliación de la oferta contribuyó a moderar algunos valores de publicación e incluso generó reducciones en determinadas propiedades. Sin embargo, remarcan que el verdadero problema continúa siendo la dificultad de los salarios para acompañar el ritmo de los gastos vinculados a la vivienda.

Además del alquiler mensual, las expensas representan una carga cada vez más importante. En numerosos casos ya equivalen a una parte considerable del costo total de habitar una propiedad, impulsadas por el aumento de servicios, mantenimiento y gastos operativos de los edificios.

En este contexto, muchas familias destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que otras se ven obligadas a recortar consumos o replantear sus condiciones habitacionales para poder sostener un contrato de alquiler.

La evolución de los precios y la capacidad de recuperación de los salarios serán factores clave para determinar si el mercado logra alcanzar un mayor equilibrio en los próximos meses o si la presión sobre los inquilinos continúa profundizándose.