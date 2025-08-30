Allanamientos, sospechas y encima nuevos audios 

​

Mientras el gobierno de Javier Milei se exhibe desconcertado, errático y atravesado por internas feroces, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello buscan asegurar posibles pruebas de coimas y/o contratos irregulares con nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina. La implosión en la Casa Rosada genera audios y más audios. Esta vez uno con la voz de quien sería Karina Milei, señalada en las primeras grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo como quien se llevaba parte de la recaudación por la compra de medicamentos. Se la escucha decir “nosotros tenemos que estar unidos”, toda una ironía en este momento de peleas puertas adentro, pero un hecho que en especial muestra –en el contexto de esta guerra doméstica– que la graban también a ella. Frente a las filtraciones de Spagnuolo la reacción oficial tardó varios días en llegar. Esta vez la rapidez fue asombrosa, pero también el contenido. El vocero Manuel Adorni dijo primero que si “los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes” y acto seguido, tal vez sin querer, dio a entender que se grabaron en la casa de gobierno.

E-mails que arden y obstáculos

A última hora de este viernes, personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad seguía en dependencias de la Suizo Argentina porque la empresa se negaba a entregar los e-mails, que es parte del material que debían obtener del allanamiento, relataron fuentes con acceso a la investigación. La orden a los agentes fue: “no se van hasta llevarse todo”. “Todo” implica incautar en este caso computadoras y dispositivos donde hubiera correos electrónicos. La firma nombró como abogado a Santiago Kent. Estaban él y otros abogados en el lugar bloqueando el acceso al material.

Tanto ahí como en tres sedes de Andis el propósito fue acceder a los servidores y discos en busca de contratos, convenios e e-mails. Lo cierto es que cuando se producía más temprano el operativo en la droguería, en la fiscalía de Franco Picardi se presentaba Eduardo Kovalivker, principal accionista de la empresa que vende medicamento a distintos organismos públicos, con el abogado Martín Magram, el mismo que representa a sus hijos Emmanuel y Jonathan. Kolvalivker padre –que se presenta como retirado de la actividad en la Suizo Argentina– entregó el celular en la fiscalía. Lo buscaban desde el viernes pasado.

Pero de parte de la familia empresaria no fue todo pura amabilidad. Hicieron una presentación en el juzgado de Sebastián Casanello, donde está radicado el caso, para pedir la nulidad del expediente poniendo en cuestión el origen de los audios filtrados que revelaron los periodistas Mauro Federico a Ivy Cángaro. Las grabaciones fueron apareciendo en tandas. En algunas se escucha a quien sería Spagnuolo, ahora extitular de Andis, decir que se le daba una mayor proporción de contratos a la Suizo Argentina que a otras empresas, que se pagaron sobornos (se refiere a un 8 por ciento), que Karina Milei, secretaria de la presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, que trabaja en su órbita, recaudaban, que le había contado al Presidente y que tenía whatsapp de su hermana.

El planteo del abogado de los Kovalivker, es que las grabaciones subrepticias constituyen una prueba ilícita que vulnera la intimidad. Deja también abierta la duda respecto de la autenticidad. Hasta ahora no fue un tema que tuviera relevancia para la fiscalía y el juzgado, aunque existe jurisprudencia que valida esas registros. El contenido está referido en la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, y eso es lo que se buscaría cotejar. Para eso se tomaron una serie de medidas para asegurar posibles evidencias: incautar celulares, dinero, documentos, computadoras, prohibir la salida del país, bloquear el acceso a las cajas de seguridad y levantamiento del secreto fiscal y bancario. El cuestionamiento a las grabaciones era esperable que se produjera en el algún momento y que haya quejas por las medidas adoptadas.

Spagnuolo presentó abogados el día anterior: nombró a Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid, conocedores de los tribunales de Retiro, donde el estudio al que pertenecen representó a Mauricio Macri en los Panamá Papers y a Angelo Calcaterra en el caso Cuadernos. Por ahora informan que no pudieron ver la causa, por estar bajo secreto de sumario. En uno de los audios el exfuncionario se muestra como alguien que está queriendo denunciar irregularidades pero también se queja porque otros –Karina y Lule Menem– “se la llevan toda” con su firma. El periodista Hugo Alconada Mon describió en La Nación que Spagnuolo se siente está entre triste, enojado y deprimido con Milei –con quien tenía al menos hasta hace poco una relación muy cercana, y hasta fue su abogado/apoderado– con la hermana, los Menem y Sandra Pettovello. Por momentos piensa en la posibilidad de presentarse como “arrepentido”, para lo cual hará falta una imputación concreta en su contra, que hasta ahora no está formulada, aunque no descartaría acordar con el Gobierno.

El celular que entregó Spagnuolo a la Policía el viernes pasado cuando lo allanaron, está prácticamente vacío y eso genera suspicacias en la investigación. El de Emmanuel Kovalivker, un Samsung de última generación, aún no pudo ser extraer la información. El resto están en proceso. El único que entregó su clave es el exfuncionario de Andis Daniel Garbellini.

¿Entonces no era el kirncherismo?

Los audios que difundió Carnaval Stream este viernes fueron presentados por los periodistas Federico y Cángaro como la voz de quien sería Karina Milei. La grabación duraría en total 50 minutos. En el primer audio se escucha con sonido ambiente: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En el segundo: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las ocho de la mañana y me voy a las once de la noche de la Casa Rosada”. En Balcarce 50, aunque ya se preparaban para una nueva filtración, crece la paranoia y por la noche se hizo una reunión de emergencia. Entre los sucesos en Lomas de Zamora y este nuevo episodio de audios, la seguridad no parecería estar funcionando en las altas esferas libertarias. Hasta ahora las reacciones desde que estalló el escándalo fueron caóticas, incoherentes e inconsistentes.

Con una rapidez que no hubo ante los audios de Spagnuolo, el vocero Manuel Adorni hizo un posteo en la red “X” insólito: Dijo que si los “si los audios (de Karina) son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Así, confirmaba el lugar donde se habría hecho la grabación, ámbito donde se mueve Karina. Parece difícil sostener así la hipótesis incial de que todo es una operación del kirchnerismo. Más bien la casa de gobierno cruje –el enfrentamiento del Presidente, Karina, Adorni y los Menem versus Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo es inocultable– y los niveles de paranoia superan todo lo imaginable.

Adorni, de todos modos, cerraba su tuit con referencias al contexto electoral: “la difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

El texto forma parte de un repertorio de respuestas defensivas que están lejos de esclarecer algo. Milei lo primero que había hecho fue difundir un comunicado de la droguería Suizo Argentina donde decía que la empresa, sus directivos y accionistas estaban a disposición de la justicia. No sería lo que se vio el viernes en el allanamiento que seguía sin resolución al cierre de esta nota. Luego desde la caravana en Lomas de Zamora gritó que Spagnuolo mentía (lo que daba crédito a los audios) y que lo iban a denunciar. Luego dejó trascender que lo denunciarían por calumnias e injurias, un absurdo total, ya que el exfuncionario no dijo nada públicamente e incluso el contenido de la denuncia que se investiga es de interés público. Hasta ahora, de todos modos, no hubo denuncia alguna, ni contra Spagnuolo ni de ningún tipo, de parte del Gobierno.