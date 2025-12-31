Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato con una empresa vinculada a Faroni que cobraba una comisión del 30%

Durante los procedimientos en la sede de la AFA, la Justicia secuestró un contrato que otorgaba exclusividad a una firma ligada a Javier Faroni para manejar cobros y pagos en el exterior, en el marco de una causa por presuntas maniobras financieras irregulares.

Durante los allanamientos realizados este martes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores encontraron un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, a la que se le habría otorgado la exclusividad para gestionar cobros y pagos en el exterior a cambio de una comisión del 30%.

El documento fue secuestrado en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte 1366, y quedó incorporado como una prueba central en una investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además del edificio de Viamonte, los allanamientos incluyeron el predio de la AFA en Ezeiza y el domicilio particular de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.

Según fuentes judiciales, el contrato establece que la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país. La documentación será analizada para determinar su vigencia, alcance y el circuito financiero involucrado, en un contexto marcado por el volumen de fondos y las restricciones cambiarias existentes durante el período investigado.

En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida permitirá acceder a información financiera tanto en Argentina como en el exterior, especialmente a registros bancarios de Estados Unidos.

La causa se enmarca en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Según la hipótesis fiscal, distintas sociedades habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, generando una estructura de difícil trazabilidad.

Una de las líneas más sensibles apunta al presunto desvío de fondos al exterior, a través de transferencias canalizadas por TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades radicadas en el estado de Florida. El objetivo de la investigación es reconstruir la ruta del dinero y establecer quiénes habrían sido los beneficiarios finales.

En las últimas horas, Faroni fue impedido de salir del país cuando intentó abordar un vuelo a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery, debido a una restricción dispuesta por el juez.

Tras conocerse los allanamientos, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter LLC y aseguró que el acuerdo fue previamente analizado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando la documentación secuestrada, en un expediente que podría tener derivaciones internacionales.