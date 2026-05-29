Alertan que el 35% de los adolescentes ya probó vapeadores y advierten por sus riesgos

La Sociedad Argentina de Cardiología expresó su preocupación por el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre adolescentes y jóvenes. Según datos oficiales, más de un tercio de los estudiantes secundarios ya utilizó estos dispositivos, mientras especialistas alertan sobre sus efectos en la salud cardiovascular y respiratoria.

La Sociedad Argentina de Cardiología lanzó una advertencia por el crecimiento del uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado entre adolescentes y jóvenes en Argentina. Según datos oficiales, el 35,5% de los estudiantes secundarios ya probó este tipo de productos.

La cifra surge del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, realizado por el Observatorio Argentino de Drogas de SEDRONAR, que relevó a más de 117 mil estudiantes de todo el país.

Desde la entidad médica remarcaron que estos dispositivos “no son inocuos” y señalaron que contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede generar efectos cardiovasculares relevantes, además de exponer a los usuarios a partículas tóxicas, metales pesados y otras sustancias químicas inhaladas.

La doctora María Inés Sosa Liprandi explicó que la nicotina produce aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, además de provocar alteraciones en el funcionamiento vascular. También alertó sobre posibles lesiones pulmonares graves asociadas al vapeo.

Entre las enfermedades vinculadas al uso de estos productos mencionaron asma, bronquitis, inflamación pulmonar y el denominado “pulmón de palomitas de maíz”, una lesión irreversible de las vías respiratorias relacionada con algunos saborizantes utilizados en los líquidos para vapear.

La SAC también manifestó preocupación por el acceso cada vez más fácil de adolescentes a estos dispositivos, favorecido por el marketing digital, los sabores atractivos y la percepción errónea de que son menos dañinos que el cigarrillo tradicional.

Frente a este escenario, la entidad pidió reforzar las políticas públicas de prevención, restringir la publicidad dirigida a jóvenes y fortalecer las campañas de educación sanitaria y cesación tabáquica.