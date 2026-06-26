Alerta sanitaria: ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza de una marca por irregularidades

La ANMAT prohibió en todo el país productos domisanitarios H2 Soap por falta de registro y establecimiento habilitado. Medida oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de uso, comercialización, publicación y distribución de distintos productos domisanitarios de la marca H2 Soap en todo el país, tras detectar irregularidades en su registración y trazabilidad sanitaria.

La decisión fue oficializada a través de la Disposición N° 3843/2026 y alcanza a todos los lotes y presentaciones de desinfectantes, limpiadores, aromatizantes y cualquier otro producto de uso doméstico identificado bajo esa marca.

Según se informó oficialmente, los productos se encontraban a la venta en plataformas digitales y redes sociales sin contar con el debido registro ante el organismo regulador, lo que encendió las alertas sanitarias.

Sin registro ni establecimiento habilitado

Durante la investigación administrativa, la ANMAT constató que los artículos de H2 Soap no estaban inscriptos en los registros correspondientes y tampoco se pudo identificar un establecimiento responsable habilitado para su elaboración o comercialización en el país.

Ese punto fue determinante para avanzar con la prohibición preventiva, ya que impide verificar las condiciones de fabricación, los controles de calidad y la seguridad de los productos que podrían haber llegado a los hogares.

En este tipo de casos, el organismo regulador suele actuar de forma inmediata cuando no existen garantías sobre el origen ni sobre las condiciones sanitarias de los productos, especialmente cuando se trata de artículos de uso doméstico que tienen contacto frecuente con superficies y ambientes del hogar.

Alcance de la prohibición y advertencia al consumidor

La medida no solo alcanza a la venta física, sino también a cualquier tipo de publicación, promoción o distribución a través de canales digitales, incluyendo sitios de comercio electrónico y redes sociales.

De esta manera, la ANMAT busca impedir la circulación de productos que no cuenten con aval sanitario, en un contexto donde el comercio online ha ampliado la oferta de artículos de limpieza sin controles adecuados.

El organismo reiteró la importancia de verificar siempre que los productos domisanitarios estén debidamente registrados y cuenten con información clara sobre su origen, fabricante y autorización sanitaria antes de su uso en el hogar.