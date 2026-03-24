Alerta por las obras sociales: advierten que monotributistas podrían quedarse sin cobertura

El sistema muestra un fuerte desbalance entre aportes y costos médicos. Desde OSECAC aseguran que el esquema es “insostenible”.

El sistema de obras sociales volvió a encender señales de alarma en Argentina, especialmente en relación con los monotributistas, ante un creciente desajuste entre los aportes mensuales y el costo real de la atención médica.

El planteo fue elevado al Ministerio de Salud por Armando Cavalieri, titular del sindicato de Comercio, junto a autoridades de OSECAC, quienes advirtieron que el modelo actual resulta “insostenible”.

Un sistema que no cierra

Según el informe presentado, un monotributista aporta alrededor de $22.000 mensuales al sistema de salud, una cifra muy por debajo del costo del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Actualmente, ese programa supera los $100.000 por adulto y puede alcanzar los $170.000 en personas mayores, lo que evidencia un fuerte desfasaje financiero.

A esto se suma el aumento sostenido de los costos médicos: consultas, estudios y prácticas complejas ya superan ampliamente los valores que ingresan al sistema por cada afiliado.

Riesgo de pérdida de cobertura

En este contexto, más de 300.000 monotributistas afiliados a OSECAC podrían verse afectados si no se aplican cambios en el corto plazo.

Desde el sector advierten que, de mantenerse la situación actual, las obras sociales podrían dejar de aceptar a estos trabajadores, lo que implicaría la pérdida de cobertura y una mayor presión sobre el sistema público de salud.

Las alternativas en debate

Entre las opciones que se analizan figuran:

Equiparar los aportes con los de trabajadores en relación de dependencia

Rediseñar el esquema de financiamiento

Eliminar el componente de salud dentro del monotributo

Sin embargo, ninguna de estas alternativas está exenta de impacto social y económico.

Un problema estructural

El debate expone una problemática más profunda: cómo garantizar el acceso a la salud en un contexto donde crece el trabajo independiente y se debilitan los esquemas tradicionales de cobertura.

La resolución del conflicto será clave no solo para los monotributistas, sino para la sustentabilidad del sistema sanitario en su conjunto.