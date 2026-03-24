Alerta por las obras sociales: advierten que monotributistas podrían quedarse sin cobertura

El sistema muestra un fuerte desbalance entre aportes y costos médicos. Desde OSECAC aseguran que el esquema es “insostenible”.
El sistema de obras sociales volvió a encender señales de alarma en Argentina, especialmente en relación con los monotributistas, ante un creciente desajuste entre los aportes mensuales y el costo real de la atención médica.
El planteo fue elevado al Ministerio de Salud por Armando Cavalieri, titular del sindicato de Comercio, junto a autoridades de OSECAC, quienes advirtieron que el modelo actual resulta “insostenible”.
Un sistema que no cierra
Según el informe presentado, un monotributista aporta alrededor de $22.000 mensuales al sistema de salud, una cifra muy por debajo del costo del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Actualmente, ese programa supera los $100.000 por adulto y puede alcanzar los $170.000 en personas mayores, lo que evidencia un fuerte desfasaje financiero.
A esto se suma el aumento sostenido de los costos médicos: consultas, estudios y prácticas complejas ya superan ampliamente los valores que ingresan al sistema por cada afiliado.
Riesgo de pérdida de cobertura
En este contexto, más de 300.000 monotributistas afiliados a OSECAC podrían verse afectados si no se aplican cambios en el corto plazo.
Desde el sector advierten que, de mantenerse la situación actual, las obras sociales podrían dejar de aceptar a estos trabajadores, lo que implicaría la pérdida de cobertura y una mayor presión sobre el sistema público de salud.
Las alternativas en debate
Entre las opciones que se analizan figuran:
- Equiparar los aportes con los de trabajadores en relación de dependencia
- Rediseñar el esquema de financiamiento
- Eliminar el componente de salud dentro del monotributo
Sin embargo, ninguna de estas alternativas está exenta de impacto social y económico.
Un problema estructural
El debate expone una problemática más profunda: cómo garantizar el acceso a la salud en un contexto donde crece el trabajo independiente y se debilitan los esquemas tradicionales de cobertura.
La resolución del conflicto será clave no solo para los monotributistas, sino para la sustentabilidad del sistema sanitario en su conjunto.