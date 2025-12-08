Alerta nacional por caso de sarampión en Entre Ríos

El Ministerio de Salud detectó un caso de sarampión en un niño de dos años en Santa Elena, Entre Ríos, y activó la alerta nacional para reforzar la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos y la verificación de esquemas de vacunación para evitar la propagación del virus.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de un caso de sarampión en un niño de dos años residente en Santa Elena, departamento La Paz, Entre Ríos, y activó una alerta sanitaria a nivel nacional para reforzar los controles y la vigilancia epidemiológica.

Según precisaron las autoridades, el menor cuenta con una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades. Los primeros síntomas, que incluyeron fiebre de 38°, exantema generalizado y signos respiratorios altos, aparecieron a finales de noviembre. El niño había viajado entre el 14 y 15 de noviembre a Casilda, Santa Fe, dato que se investiga como posible nexo epidemiológico.

Tras la primera consulta en el Centro Pediátrico Santa Elena, donde no requirió internación, se activó el protocolo correspondiente por sospecha de sarampión. La confirmación llegó mediante un resultado positivo por PCR. Actualmente, el paciente permanece aislado en su domicilio, clínicamente estable y con seguimiento médico.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Gobierno de Entre Ríos, realiza el seguimiento de contactos estrechos, la verificación de esquemas de vacunación y la vigilancia de síntomas compatibles con la enfermedad. Además, la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión se reunió este sábado para evaluar la situación y definir los próximos pasos, reforzando la toma de muestras y las acciones de bloqueo para evitar la propagación del virus.

Las autoridades recordaron que la consulta temprana ante la aparición de síntomas y la vacunación oportuna son fundamentales para prevenir brotes.