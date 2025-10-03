Alberto Fernández volvió a reclamar que se aparte a Ercolini de la causa por violencia de género  

​

El expresidente Alberto Fernández se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para insistir con su pedido de remover al juez Julián Ercolini de la causa que lo tiene procesado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

Fernández se presentó en los tribunales federales de la mano de su equipo de abogados y aprovechó los micrófonos para fustigar al juez, su ex amigo. “Fue mi amigo y hoy es mi enemigo”, dijo sobre el magistrado que lo procesó. También dijo que había llegado hasta Retiro “tratando de buscar Justicia”.

El planteo fue ante los jueces de Casación, a quienes según trascendió, Fernández expuso que “las causas de la esteticista y de Fabiola Yañez las tiene Ercolini. ¿Saben dónde están? Durmiendo el sueño eterno”.

No es la primera vez que Fernández intenta desplazar a Ercolini de la causa, ni será la primera vez que le rechacen un planteo del estilo. La última vez fue a principios de septiembre, cuando el juez rechazó el planteo del expresidente para que la causa no sea elevada a juicio oral.

El expresidente está procesado por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; lesiones leves, con los mismos agravantes –en dos oportunidades–, y amenazas coactivas. La decisión del magistrado lo deja al borde de un proceso al cabo del cual, si se probara lo que le imputan, podría caberle una pena de hasta 15 años de prisión.

La elevación de la causa a juicio oral fue solicitada por el fiscal federal Ramiro González, quien consideró concluida la etapa de investigación y probados los hechos de violencia denunciados por la exprimera dama. Tras el pedido del fiscal, Fernández planteó una serie de nulidades con el propósito de frenar su enjuiciamiento.