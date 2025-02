Alberto Fernández apeló su procesamiento en la causa por violencia de género 

​

El expresidente Alberto Fernández apeló este viernes su procesamiento en la causa que investiga la denuncia por violencia de género radicada por la ex primera dama Fabiola Yañez. El escrito fue presentado por la defensa del exmandatario esta mañana ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, que deberá evaluar si confirma o revoca la decisión del juez federal Julián Ercolini.

La defensa de Fernández, a cargo de Silvina Carreira, le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al expresidente ante la “vaguedad de la imputación”, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas. En el escrito, se sostuvo que hay “contradicción” en los hechos denunciados por Yañez y que eso “violenta la garantía” al debido proceso porque “una acusación deficiente no permite una defensa eficaz”, ya que Fernández no sabe “de qué ha de defenderse” en concreto. La Cámara Federal porteña, a través de su Sala II, deberá definir los próximos pasos del caso. Antes de tomar una decisión, convocará a una audiencia en la que las partes expondrán sus argumentos. Luego, los jueces decidirán si confirman, modifican o revocan el procesamiento.

El juez Ercolini procesó el pasado lunes 17 de febrero al exmandatario por los delitos de lesiones y amenazas, también ordenó librar un embargo de $10 millones sobre los bienes de Fernández y dejar sin efecto la prohibición de salida del país dictada el pasado 6 de agosto, cuando la ex primera dama radicó la denuncia. De a cuerdo al escrito judicial, el expresidente es considerado “prima facie autor penalmente responsable” de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja y por haber realizado “amenazas coactivas” contra Yañez. Anteriormente, el pasado 10 de febrero, Fernández insistió con su inocencia en una entrevista periodística. “En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe”, manifestó. Algo similar había indicado en la declaración indagatoria presentada ante el juzgado de Ercolini. “Dejo expresamente en claro que jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez”, escribió en un texto de más de 200 páginas.

La denuncia por violencia de género fue presentada por Fabiola Yañez el 6 de agosto 2024 e incluyó relatos sobre episodios de agresión física y amenazas. En su declaración, Yañez describió situaciones que habrían ocurrido durante su relación con Fernández, incluso durante su embarazo y la convivencia en la Quinta de Olivos, y que motivaron la apertura de la investigación .A los pocos días de hacer oficial la denuncia, tomaron estado público fotos de Yañez con moretones en su cara –esas imágenes no fueron reproducidas en este medio para no revictimizar a la denunciante–. Al respecto, Fernández aseguró en reiteradas oportunidades que los hematomas fueron producto de una intervención estética y argumentó que su expareja transitaba problemas de salud mental. “Ella estaba muy enojada conmigo porque me atribuía a mí la responsabilidad de no parar mediáticamente esa avanzada sobre ella por el tema de la foto (del cumpleaños en Olivos)”, había indicado Fernández en una entrevista. Actualmente, Yañez se encuentra radicada en Mardid, España, junto a su pequeño Francisco, hijo fruto de su relación con Fernández. A comienzos de enero, la ex primera dama renunció a la custodia oficial que el Estado argentino le garantizaba hace más de un año, para “continuar su vida normal”.