Al menos tres muertos en un crucero por un brote vinculado a hantavirus en el Atlántico

La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo de hantavirus y otros sospechosos a bordo del buque que partió desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde.

Al menos tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico a bordo del crucero MV Hondius, en medio de un brote sanitario que encendió alertas internacionales. La Organización Mundial de la Salud confirmó que uno de los casos fue positivo para hantavirus y que hay al menos cinco pasajeros bajo sospecha.

El barco, que transporta cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes, había zarpado desde Ushuaia con destino a Cabo Verde cuando comenzaron a detectarse los primeros síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria grave.

El primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años que presentó síntomas durante el viaje y falleció a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, también enfermó, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Un tercer pasajero falleció en circunstancias similares, mientras que otro permanece internado en estado crítico.

Las autoridades sanitarias sudafricanas fueron las primeras en detectar el brote, que inicialmente se presentó como una patología respiratoria aguda severa. A partir de allí, se activaron protocolos internacionales de seguimiento y contención.

Desde la OMS explicaron que el hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o por inhalación de partículas contaminadas, y que en casos graves puede provocar un síndrome respiratorio severo.

Mientras tanto, se evalúa la situación del resto de los pasajeros, algunos de los cuales podrían ser aislados o trasladados para atención médica. El crucero se encontraba en las últimas horas en cercanías del puerto de Praia, en Cabo Verde, y su itinerario hacia las Islas Canarias permanece bajo análisis.

El organismo internacional trabaja en coordinación con los países involucrados y la empresa operadora del buque para contener el brote y evitar nuevos contagios.