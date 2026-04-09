Al Horni: El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario del Jefe de Gabinete por la causa de enriquecimiento ilícito

La medida alcanza al jefe de Gabinete, su esposa y una empresa vinculada. La Justicia busca analizar movimientos financieros y evolución patrimonial desde 2022.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y una empresa de su propiedad, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita y tiene como objetivo analizar en profundidad los movimientos financieros, activos y declaraciones impositivas de los involucrados.

Investigación por enriquecimiento ilícito: qué busca la Justicia

La resolución judicial apunta a reconstruir el patrimonio de Adorni y su entorno, así como a detectar posibles irregularidades en la evolución de sus bienes.

El levantamiento del secreto permitirá a los investigadores acceder a información clave como cuentas bancarias, transferencias, inversiones, créditos y declaraciones fiscales, sin las restricciones habituales de confidencialidad.

Alcance de la medida: cuentas, empresa y presuntas prestamistas

La decisión también incluye a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja, y a seis mujeres identificadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras.

El objetivo es seguir la trazabilidad del dinero y determinar si existieron maniobras incompatibles con los ingresos declarados.

Desde 2022: el período bajo análisis

El fiscal Pollicita solicitó que la investigación abarque desde el 1 de enero de 2022, con el fin de comparar la situación patrimonial previa y posterior al ingreso de Adorni a la función pública.

Entre los pedidos, se incluyen informes al Banco Central sobre cuentas, tarjetas, créditos, cajas de seguridad y operaciones financieras, así como datos sobre billeteras virtuales y plataformas de pago.

Información fiscal y posible lavado de activos

Además del secreto bancario, el juez habilitó el acceso a información protegida por leyes fiscales y de prevención de lavado de activos.

Esto permitirá analizar declaraciones juradas, movimientos de fondos y posibles inconsistencias, en una causa que busca determinar si hubo delitos económicos, evasión fiscal o lavado de dinero.

Un caso en desarrollo con impacto político

La medida judicial se da en un contexto de alta tensión política, con pedidos de la oposición para que Adorni sea interpelado en el Congreso.

Mientras avanza la investigación, la Justicia intenta esclarecer el origen de los fondos y la evolución patrimonial del funcionario y su entorno cercano.