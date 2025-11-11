Ahora, el trato es entre amigos 

​

Los tiempos cambian de forma vertiginosa. En mayo, el presidente Javier Milei le negaba el saludo al jefe de Gobierno, Jorge Macri. Ahora, no solo lo abraza, sino que apenas el mandatario porteño enunció una queja porque la coparticipación de la Ciudad no aparece en el Presupuesto 2026, le armaron una reunión con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para destrabar la cuestión. Respira aliviado el futuro ministro de Interior, Diego Santilli, que iba a verse complicado si tenía que explicar por qué se le negaban los recursos a la Ciudad de la que fue dos veces vicejefe porteño.

Caputo lo recibirá a Jorge Macri el martes a las 10 para aclarar cualquier duda sobre la continuidad del pago de la coparticipación porteña, según lo que manda un fallo de la Corte Suprema de 2020. Además, queda pendiente discutir el pago de lo adeudado de años pasados, como seguramente le recordará el jefe de Gobierno, en un encuentro del que también participará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La reunión surgió velozmente luego de que Jorge Macri advirtiera que el texto del Presupuesto 2026 no incluye la parte que acordaron sumar a la coparticipación. Actualmente, hay una transferencia automática por coparticipación del 1,40 por ciento diario y un 1,55 por ciento adicional mediante transferencias semanales. Esto último es lo que no figura en el Presupuesto. “Como toda obligación a pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto”, indicó el jefe de Gobierno, que le pasó así la pelota a Santilli.

Además, el mandatario porteño dejó flotando en el aire que la ausencia de esto podría condicionar el apoyo del PRO a las futuras leyes. “Esa es una condición que se la planteé nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de Presupuesto, espero que podamos destrabar eso”, indicó Jorge Macri. Pero en el Gobierno mostraron una rapidez de reflejos que no se les conocía a la hora de recibir reclamos de los gobernadores (y menos de Jorge Macri).