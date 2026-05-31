Aguinaldo 2026: cuatro de cada diez argentinos lo destinarán a pagar deudas y cubrir gastos cotidianos

Cuatro de cada diez argentinos destinarán el aguinaldo de junio a cancelar deudas o cubrir gastos cotidianos. El dato refleja el impacto de la situación económica en los hogares y un cambio en las prioridades respecto de años anteriores.

El aguinaldo de junio llegará este año con un destino muy distinto al que solía tener en otras épocas. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, cuatro de cada diez argentinos utilizarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) para pagar deudas o afrontar gastos corrientes del hogar, en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y la pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con el estudio, el 23% de los consultados destinará el dinero extra a cancelar deudas, mientras que un 16% lo utilizará para cubrir gastos generales como expensas, servicios y otros compromisos cotidianos. La cifra representa un fuerte incremento respecto de junio de 2025, cuando apenas el 9% utilizaba el aguinaldo para saldar obligaciones pendientes.

El analista Damián Di Pace sostuvo que los argentinos están adoptando una estrategia más defensiva frente a la economía. Los datos del Banco Central respaldan esa tendencia: durante marzo se registraron niveles récord de morosidad, con atrasos en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Por su parte, Nicolás González, director de la plataforma El ABC de tu Dinero, recomendó priorizar la cancelación de deudas con mayores tasas de interés, especialmente aquellas vinculadas a tarjetas de crédito o compromisos que puedan derivar en instancias judiciales.

El informe también muestra que un 18% de los trabajadores planea utilizar parte del aguinaldo para comprar dólares como forma de ahorro, mientras que otras alternativas que en años anteriores eran habituales, como el plazo fijo o el acopio de productos para resguardarse de la inflación, perdieron protagonismo.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual percibido durante el semestre. Por ejemplo, quien haya tenido una remuneración máxima de $1.200.000 entre enero y junio cobrará $600.000 de aguinaldo. Para quienes trabajaron menos de seis meses, el cálculo se realiza de manera proporcional.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), más de 10 millones de trabajadores registrados recibirán el pago de la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio, aunque la normativa permite extender el plazo de pago hasta el 7 de julio.