Aguinaldo 2025: cuánto vas a cobrar en diciembre y cuál es la fecha límite de pago

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario deberá depositarse antes del 18 de diciembre. Cómo se calcula, quiénes lo cobran, qué pasa si no se trabajó todo el semestre y cómo impacta Ganancias.

A medida que avanza diciembre, millones de trabajadores registrados, jubilados y pensionados esperan el pago del aguinaldo, un ingreso que cobra especial relevancia para afrontar los gastos de fin de año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) está regulado por ley y su liquidación debe realizarse bajo parámetros estrictos.

Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre

La legislación vigente establece que la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 18 de diciembre, sin excepciones. En caso de que esa fecha coincida con un día no laborable, el pago debe adelantarse al día hábil inmediato anterior, aunque en 2025 no será necesario: este año cae jueves.

Los organismos laborales controlan los depósitos y cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones para el empleador. Ante demoras, los trabajadores pueden realizar denuncias formales.

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto del aguinaldo surge del 50% de la mayor remuneración mensual del semestre, es decir, entre julio y noviembre.

Ejemplo:

Mejor salario mensual: $500.000

Aguinaldo bruto: $250.000

Sobre ese importe se aplican los descuentos habituales:

11% jubilación

3% PAMI

3% obra social

Aporte sindical correspondiente

El recibo de sueldo debe consignar el SAC de forma clara. En empleos con salarios variables —como comisiones— se toma el mes de mayor ingreso total.

Aguinaldo proporcional: qué pasa si no se trabajó todo el semestre

Quienes no completaron los seis meses trabajan con un cálculo proporcional:

Se divide la mejor remuneración por dos. Luego por 180. Y se multiplica por la cantidad de días trabajados.

Ejemplo:

Mejor salario: $500.000

Días trabajados: 120

Aguinaldo bruto: $166.666,66

El derecho al pago proporcional también aplica en casos de renuncia o despido.

Quiénes cobran el aguinaldo

Deben recibirlo:

Empleados registrados del sector privado

Trabajadores del sector público

Personal doméstico formalizado

Trabajadores rurales

Jubilados y pensionados (como Prestación Anual Complementaria)

No lo cobran:

Monotributistas

Autónomos

Trabajadores no registrados

Pasantes, salvo que el convenio lo contemple

Licencias pagas, vacaciones o enfermedad justificada no quitan el derecho al SAC.

Aguinaldo para jubilados y pensionados

Para este grupo, el medio aguinaldo se calcula como la mitad del haber más alto del semestre.

Con el último aumento, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un medio aguinaldo de $129.799.

Los bonos extraordinarios —como el de $70.000 otorgado por Anses— no integran la base del cálculo, a menos que una nueva resolución lo determine.

Cómo impacta el Impuesto a las Ganancias

El aguinaldo está alcanzado por los mismos descuentos que el salario mensual. Asimismo, puede tributar Impuesto a las Ganancias si el salario neto supera el mínimo vigente, que en diciembre de 2025 es de $1.560.483 mensuales.

ARCA permite dos métodos para realizar la retención:

Sumar los montos efectivamente pagados en los meses en que se liquida el SAC.

O distribuir 1/12 partes cada mes, ajustando al final del año.

Si el salario de diciembre se paga en enero, la retención puede cambiar porque pasa al ejercicio fiscal siguiente, reduciendo en algunos casos el impacto del impuesto.