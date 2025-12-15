Advierten que en Argentina se venden juguetes peligrosos prohibidos en Estados Unidos

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó que, a días de Navidad, se comercializan en el país juguetes retirados del mercado en EEUU por riesgos para la salud infantil. Apuntó a la falta de controles en las ventas online y pidió extremar recaudos al comprar regalos.

La industria argentina del juguete encendió una señal de alarma en la previa de las fiestas de fin de año. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que en Argentina se comercializan juguetes peligrosos para niños y niñas que fueron prohibidos y retirados del mercado en Estados Unidos por representar riesgos graves para la salud y la seguridad.

Según indicaron, estos productos llegan al país principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, sin controles adecuados, sin certificación local visible y sin información clara sobre los riesgos que implican.

Juguetes retirados en EEUU que siguen a la venta en Argentina

Desde la CAIJ explicaron que muchos de los artículos detectados cuentan con antecedentes oficiales de retiro (recall) emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), el organismo estadounidense encargado de la seguridad de los productos de consumo.

Pese a ello, en Argentina pueden adquirirse sin fiscalización previa en frontera y sin cumplir con los estándares de seguridad exigidos para productos infantiles.

“El problema es que en la compra online no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad ni los certificados de seguridad. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, sostuvo Matías Furió, presidente de la CAIJ.

Falta de controles en el comercio electrónico

La entidad volvió a reclamar mayores controles sobre la importación y la venta online, especialmente bajo la modalidad de compra internacional directa, donde —según denunciaron— no hay una fiscalización efectiva sobre juguetes destinados a menores de edad.

En contraposición, la cámara remarcó que el juguete argentino es seguro, certificado, trazable y cumple con todas las normas vigentes, además de ser producido mayoritariamente por PyMEs nacionales.

Recomendaciones clave para comprar juguetes seguros

Ante este escenario, la CAIJ instó a madres, padres y cuidadores a extremar las precauciones al momento de comprar regalos y brindó una serie de recomendaciones fundamentales:

Verificar si el juguete fue retirado del mercado en otros países , especialmente en EEUU.

, especialmente en EEUU. Desconfiar de productos sin información clara sobre origen, fabricante o certificación.

sobre origen, fabricante o certificación. Priorizar comercios formales y habilitados, evitando compras sin respaldo.

Además, la industria reclamó reglas claras para garantizar la seguridad infantil, como el marcado obligatorio de conformidad en todas las publicaciones online, canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros, y controles efectivos sobre el comercio electrónico.

Casos detectados por la industria del juguete

Entre los ejemplos mencionados por la CAIJ se encuentran:

Un disfraz infantil con ftalatos , sustancias químicas prohibidas, retirado del mercado estadounidense pero aún disponible para compra internacional.

, sustancias químicas prohibidas, retirado del mercado estadounidense pero aún disponible para compra internacional. Un juguete para bebés de la marca Skip Hop , cuyas partes pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia, retirado en EEUU, Canadá y México .

, cuyas partes pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia, retirado en . Un set de muñecas Unicornio y Princesa Bettina, que representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.

La cámara reiteró la necesidad de reforzar los controles para evitar que juguetes inseguros lleguen a los hogares argentinos, especialmente en fechas de alta demanda como Navidad y Reyes.