Advierten por los riesgos del reto viral con paracetamol que provocó hospitalizaciones en adolescentes en Rosario

Un peligroso reto viral que circula en redes sociales, especialmente en TikTok, encendió las alarmas en Rosario luego de que adolescentes debieran ser hospitalizados tras ingerir dosis excesivas de paracetamol. Especialistas y autoridades sanitarias advirtieron que el consumo fuera de las cantidades recomendadas puede generar daños graves e irreversibles, e incluso provocar la muerte.

El desafío, que surgió en Europa y Estados Unidos y se expandió durante 2025, consiste en ingerir grandes cantidades de paracetamol —incluso hasta un blíster completo de comprimidos de un gramo— para “medir resistencia” y compartir los videos en redes sociales.

Según informó el diario La Capital, en Rosario ya se registraron casos de adolescentes internados tras participar del reto. Si bien recibieron tratamiento a tiempo y lograron recuperarse, la situación generó una fuerte preocupación en el ámbito sanitario.

Ante este escenario, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado dirigido a familias, profesionales de la salud y farmacéuticos, alertando sobre los riesgos de estos desafíos virales que promueven la ingesta intencional de dosis tóxicas de analgésicos de venta libre.

La toxicóloga Bettina Bongiovani, jefa de la Cátedra de Farmacología de la UNR, explicó que el paracetamol es de fácil acceso y que su condición de medicamento de venta libre puede generar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, advirtió que el consumo excesivo puede provocar daño hepático grave e irreversible, con riesgo de trasplante de hígado, además de complicaciones renales, pancreáticas y riesgo vital.

En la misma línea, el médico toxicólogo Francisco Dadic señaló que superar los 140 miligramos por kilo de peso corporal representa un riesgo elevado de hepatitis tóxica y necrosis hepática. “Los síntomas iniciales pueden ser leves, como náuseas o vómitos, pero entre las 48 y 72 horas puede desencadenarse una insuficiencia hepática aguda”, explicó.

Por su parte, el médico clínico Ignacio Gutiérrez Magaldi recordó que la dosis máxima diaria recomendada es de 4 gramos, y que ingerir cantidades mayores —como propone el reto— puede causar fallo hepático fulminante, daño multiorgánico y encefalopatía hepática. “Con 10 gramos de paracetamol ya se alcanza una dosis claramente tóxica”, advirtió.

Desde el ámbito sanitario remarcaron que la venta de paracetamol a menores está prohibida, y recomendaron a los adultos controlar y restringir el acceso a medicamentos en los hogares. También se pidió reforzar la educación sobre los riesgos de la automedicación y los desafíos virales.

Qué hacer ante una posible intoxicación

Ante la sospecha de una sobredosis, los especialistas recomiendan trasladar de inmediato a la persona a un centro de salud, ya que existe un antídoto específico cuya eficacia depende del tiempo transcurrido desde la ingesta.

En Rosario, cuentan con atención toxicológica los hospitales Provincial y Centenario, y el Sanatorio de Niños. A nivel nacional, funciona el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, con atención las 24 horas al 0800-333-0160.

Aunque el paracetamol es un medicamento seguro en dosis adecuadas, su uso indebido puede transformarlo en una amenaza letal, especialmente entre adolescentes expuestos a prácticas virales de alto riesgo.