Adrián Ravier debutará como vocero presidencial: cuándo será su primera conferencia de prensa

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó cuándo realizará su primera conferencia de prensa tras asumir en reemplazo de Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados aceptó este miércoles la renuncia de Adrián Ravier a su banca nacional por La Pampa, paso formal que le permitió asumir plenamente como nuevo vocero presidencial del gobierno de Javier Milei. Horas después, el flamante funcionario confirmó cuándo tendrá su primer contacto oficial con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

A través de sus redes sociales, Ravier anunció que realizará una presentación institucional este viernes y que la próxima semana encabezará su primera conferencia de prensa como portavoz del Ejecutivo nacional.

La designación marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni del cargo que ocupó desde el comienzo de la gestión libertaria.

Su estreno ante los periodistas acreditados

Según informó el propio funcionario, este viernes a las 11 se llevará adelante su presentación oficial en Casa Rosada, en un acto que será transmitido en vivo y abierto a la sala de periodistas.

Sin embargo, el debut formal ante la prensa se producirá el próximo martes 30 de junio, también a las 11 de la mañana, cuando encabece su primera conferencia como vocero presidencial.

“Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”, señaló Ravier al comunicar la convocatoria.

La expectativa está puesta en el regreso de las conferencias abiertas a la prensa, una dinámica que había quedado prácticamente suspendida durante los últimos meses de la gestión de Adorni.

El reemplazo en Diputados

Tras la renuncia de Ravier, la Cámara baja tomó juramento a Martín Matzkin, quien asumió la banca por La Libertad Avanza y se incorporó al bloque oficialista.

Matzkin mantenía funciones dentro del Ministerio de Seguridad y es considerado un dirigente cercano a Patricia Bullrich, lo que refuerza la representación del espacio dentro del Congreso.

La incorporación se produjo inmediatamente después de que Diputados aprobara la salida del ahora vocero presidencial.

Un economista cercano a Milei

Ravier es economista, docente universitario y referente de la Escuela Austríaca de Economía. Antes de ingresar a la política, desarrolló una extensa trayectoria académica en distintas universidades del país y del exterior.

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, posee estudios de posgrado en ESEADE y un doctorado en Economía Aplicada obtenido en España.

Además, integra la Fundación Faro, uno de los principales espacios de formación y elaboración de ideas vinculados al oficialismo, y mantiene una estrecha relación política e intelectual con el presidente Javier Milei, con quien incluso compartió publicaciones académicas.

Su llegada a la vocería presidencial forma parte de la reestructuración comunicacional impulsada por el Gobierno, que busca reforzar la difusión de la gestión y recuperar el vínculo directo con los medios acreditados en Casa Rosada.

Con su primera conferencia programada para la próxima semana, Ravier tendrá la oportunidad de fijar el tono de una nueva etapa en la comunicación oficial y responder a las consultas de la prensa en un contexto político marcado por fuertes debates económicos e institucionales.