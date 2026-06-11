Adorni y su esposa ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias

Manuel Adorni y Bettina Angeletti se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias de ARCA en plena investigación judicial por su patrimonio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se incorporaron en los últimos días al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según surge de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión se conoció en paralelo a la investigación judicial que analiza el incremento patrimonial del matrimonio.

De acuerdo con fuentes oficiales, el trámite no implicó un blanqueo de fondos ni la incorporación de dólares no declarados previamente, sino una modalidad simplificada de liquidación del impuesto a las Ganancias. En los próximos días, ambos presentarán sus declaraciones juradas patrimoniales.

El régimen fiscal y el contexto de la investigación

El esquema al que adhirieron permite que la determinación del impuesto se realice a partir de la información ya disponible en las bases del fisco, con una intervención menor del contribuyente. En ese sentido, desde el entorno oficial remarcan que no se trata de un régimen de exteriorización de activos ni de un mecanismo de “inocencia fiscal”.

“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco. Se gana tiempo operativo”, explicaron fuentes consultadas.

En paralelo, el caso del jefe de Gabinete y su esposa continúa bajo análisis judicial por presunto enriquecimiento ilícito, en un expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

Las aclaraciones oficiales sobre los fondos

Desde el entorno de Adorni insistieron en que la adhesión al régimen no está vinculada a un proceso de blanqueo de capitales ni a la regularización de dólares no declarados. También descartaron que el procedimiento implique modificaciones en la explicación del origen de los fondos utilizados para la adquisición de bienes.

En esa línea, remarcaron que la justificación del patrimonio familiar se sustenta en ingresos previos y en tenencias de activos financieros, entre ellos criptomonedas, según la versión oficial.

La información sobre la adhesión fue anticipada por el periodista Hugo Alconada Mon y luego confirmada por fuentes del Gobierno, que precisaron que tanto Adorni como Angeletti adoptaron la misma modalidad fiscal.

Cómo funciona el régimen simplificado

El Régimen Simplificado de Ganancias permite que la autoridad fiscal calcule de manera preliminar el impuesto en base a datos disponibles, con la posibilidad de que el contribuyente revise, edite o confirme la declaración final.

Según especialistas, el sistema busca agilizar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa, aunque no implica automáticamente una revisión del patrimonio ni un mecanismo de regularización de activos no declarados.

En este caso, la implementación del esquema coincide con un período en el que la pareja enfrenta un mayor nivel de exposición pública debido a la investigación judicial en curso.