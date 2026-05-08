Adorni se defendió por la investigación sobre su patrimonio: “La Justicia va a aclarar todo”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que no dará explicaciones públicas mientras avance la causa. Además, agradeció el respaldo de Javier Milei y afirmó que el Presidente “es un ser maravilloso”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defendió este jueves de los cuestionamientos sobre su patrimonio y aseguró que será la Justicia la que “aclare todo” en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de propiedades y viajes al exterior. Además, agradeció el respaldo público del presidente Javier Milei y confesó: “Me impacta y me emociona”.

Durante una entrevista en un canal de streaming, Adorni sostuvo que no puede brindar explicaciones públicas mientras avance la causa judicial. “Yo soy jefe de Gabinete, no puedo ponerme a hablar con la gente y dar explicaciones. Al estar todo bajo investigación judicial, se puede entender que es obstrucción a la Justicia. Y no lo voy a hacer, pese a la carnicería a la que me sometan”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que “la Justicia va a aclarar todo” y anticipó que hablará públicamente una vez finalizada la investigación. También respondió a los dichos de Patricia Bullrich, quien le reclamó que presente “de manera urgente” su declaración jurada. “Patricia es una fenómena, solo spoileó que la voy a presentar antes de la fecha. Está todo bien”, expresó.

El funcionario aseguró además que mantiene una buena relación con el resto del gabinete y apuntó contra quienes, según dijo, “pasaron una línea” al involucrar a su familia en las acusaciones. “Voy a actuar jurídicamente con quien corresponda”, señaló.

Adorni también destacó el momento político que atraviesa el Gobierno nacional. “Estamos viviendo un momento histórico, sentimos que estamos escribiendo las páginas más increíbles de la historia del país”, manifestó.

Por último, contó que la situación judicial afectó a sus hijos y reveló que en el futuro planea escribir libros sobre su experiencia en la política y el proceso judicial que enfrenta actualmente.