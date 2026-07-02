Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete

Manuel Adorni oficializó su renuncia al directorio de YPF, donde representaba al Estado nacional. La salida completa su alejamiento de la función pública tras dejar la Jefatura de Gabinete y deberá ser tratada por el directorio de la petrolera.

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, cargo que ocupaba en representación del Estado nacional, y completó así su salida de la función pública tras haber dejado días atrás la Jefatura de Gabinete.

La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín, en la que el exfuncionario expresó de manera formal su decisión de abandonar el puesto de director titular por la Clase A.

Ahora, el directorio de YPF deberá poner a consideración la renuncia en una próxima reunión, prevista para la semana próxima, en la que también podría tratarse la designación de Diego Santilli como su reemplazante.

La salida de Adorni del directorio se suma a la renuncia que presentó a la Jefatura de Gabinete, decisión que atribuyó al desgaste personal y familiar derivado de la exposición pública y de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta de despedida del Gobierno, el exfuncionario sostuvo que decidió dar un paso al costado para proteger a su familia y rechazó las acusaciones en su contra, asegurando que nunca cometió hechos de corrupción.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, analiza presuntos movimientos patrimoniales irregulares, operaciones inmobiliarias y otros elementos incorporados al expediente. Hasta el momento, la Justicia no dictó una sentencia sobre la causa.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y sostuvo que mantiene plena confianza en su inocencia. Además, afirmó que la renuncia respondió exclusivamente a motivos personales y familiares, descartando que haya estado vinculada a presiones políticas o a cuestionamientos sobre su gestión.