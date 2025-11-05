Adorni juró como jefe de Gabinete 

​

El presidente Javier Milei le tomó juramento como nuevo jefe de Gabinete a Manuel Adorni, el ahora exvocero que de esta manera quebrantó su promesa de campaña de no convertirse en un candidato testimonial y asumir solo el cargo de legislador porteño para el que había sido electo en mayo pasado.

Despojado de esas contradicciones, el flamante jefe de ministros juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios” hacer cumplir, “con lealtad y patriotismo”, la Constitución que el Gobierno puso en jaque durante varias oportunidades desde hace casi dos años.

Tras la jura formal, Milei lo felicitó con los pulgares hacia arriba, y durante un intenso abrazo le dedicó una frase: “¡Con todo, eh!”.

La ceremonia duró 5 minutos y tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El funcionario fue recibido con un largo aplauso de la platea encabezada por la plana mayor del Gobierno, más el jefe de ministros saliente, Guillermo Francos. También hubo cánticos y vítores de algunos de los 200 empleados que sumó a su superpoblado equipo de comunicación, durante su gestión como portavoz presidencial.

No hubo discursos ni nada que saliera del protocolo. Se trató de un trámite formal concretado después de la reunión que encabezó Milei ante senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO.