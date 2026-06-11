Adorni dijo que ahorró en negro: declaró más de 500 mil dólares

Manuel Adorni presentó su declaración jurada y admitió más de 500 mil dólares no declarados. Justificó ahorros y ganancias con Bitcoin.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, en un movimiento que volvió a poner bajo la lupa su situación patrimonial. Según lo informado, el funcionario incorporó más de 500 mil dólares que no habían sido declarados previamente y que forman parte de la investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación se conoció a tres meses del inicio del expediente y tras reiteradas presiones políticas y judiciales para que regularizara su situación.

La defensa: ahorros en dólares y trabajo privado

Minutos después de la carga de la documentación, Adorni brindó una entrevista televisiva en la que reconoció la existencia de ahorros en dólares no declarados junto a su esposa, Bettina Angeletti. En ese marco, afirmó que se trata de dinero acumulado durante años de trabajo en el sector privado.

El funcionario sostuvo que esos fondos corresponden a “ahorros en dólares” construidos a lo largo de “25 años de trabajo” y también a inversiones en criptomonedas, principalmente Bitcoin, realizadas antes de ingresar a la función pública.

También justificó que parte de ese dinero no había sido declarado en su momento al señalar que se trató de una práctica habitual dentro de la economía informal argentina.

Bitcoin, herencias y revisión del patrimonio

En la reconstrucción patrimonial presentada ante los organismos de control, Adorni detalló que entre 2013 y 2018 operó con billeteras virtuales vinculadas a Bitcoin, con una inversión inicial que habría crecido hasta superar los 500 mil dólares.

A esto sumó ingresos provenientes de una herencia familiar, que incluyó la venta de un departamento en La Plata y un terreno en Daireaux, además de la actualización de bienes inmobiliarios declarados junto a su esposa.

La documentación ahora deberá ser analizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes tienen a cargo la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Las explicaciones y el impacto político

En su descargo público, Adorni afirmó que los fondos fueron acumulados antes de ingresar a la función pública y que la omisión en declaraciones anteriores se debió a un “error arrastrado” en sucesivas presentaciones patrimoniales.

El funcionario aseguró además que regularizará la situación fiscal completa y pagará eventuales multas o impuestos adeudados. “No soy un chorro”, sostuvo durante la entrevista, al tiempo que negó cualquier vínculo con hechos de corrupción.

El caso suma ahora un nuevo capítulo a una investigación que ya había generado tensión política en torno a la transparencia del patrimonio del jefe de Gabinete.