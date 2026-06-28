Adorni dejó la Jefatura de Gabinete tras semanas de escándalo y una causa judicial en su contra

Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete mientras avanza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias patrimoniales.

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete, en medio del creciente escándalo político y judicial que lo tenía como protagonista por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La salida se produjo luego de varios días de fuertes cuestionamientos y tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había condicionado su continuidad al avance de la causa.

Aunque el Gobierno intentó sostener al funcionario durante las últimas semanas, la presión política y el avance del expediente judicial terminaron acelerando su salida. La renuncia llega apenas horas después de que Milei, durante una visita oficial a España, afirmara que respaldaba a su colaborador, pero advirtiera: “Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada”.

La causa que precipitó su salida

La investigación judicial busca determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado durante el paso de Adorni por la función pública. El expediente se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del ahora exfuncionario.

Entre los principales puntos bajo análisis figura un incremento patrimonial cercano al 500% en un período fiscal, además de la supuesta omisión de bienes y la modalidad utilizada para adquirir distintas propiedades.

Uno de los casos que concentra la atención de la Justicia es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor declarado de 230.000 dólares. La operación fue realizada mediante una hipoteca privada por 200.000 dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año, una estructura financiera que es analizada por los investigadores.

La declaración jurada y el patrimonio

En los últimos días, Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025, donde incorporó un departamento en Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá.

Además, informó un patrimonio compuesto por 209.000 dólares y bienes valuados en casi 944 millones de pesos. En la documentación también figuran deudas con cuatro mujeres que, según declaró, le prestaron dinero para concretar distintas operaciones inmobiliarias.

La investigación también alcanza la compra de una propiedad registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y las obras de remodelación realizadas en ese inmueble.

Las declaraciones ante la Justicia

En el marco de la causa ya declararon distintos testigos. La escribana que intervino en la compra del departamento aseguró que la operación fue completamente legal y negó que existieran préstamos de dinero en efectivo, al sostener que se trató de una compraventa con saldo de precio garantizado mediante una hipoteca.

También prestó declaración el arquitecto encargado de remodelar la vivienda del country, quien afirmó haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo y sin factura por las obras realizadas, un testimonio que quedó incorporado al expediente.

Con la salida de Adorni, el Gobierno pierde a uno de los principales funcionarios de la administración de Javier Milei en medio de una de las investigaciones judiciales de mayor impacto político desde el inicio de su gestión. Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas, el Ejecutivo deberá definir quién ocupará la Jefatura de Gabinete en un contexto marcado por la tensión interna y el avance de la causa.