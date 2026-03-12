Adorni cerró Argentina Week e instó a los empresarios a sumarse a la “batalla cultural” del Gobierno

“Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio”, afirmó.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, cerró el evento Argentina Week en Nueva York con un discurso dirigido a empresarios e inversores, en el que defendió el rumbo económico del Gobierno y los convocó a respaldar la denominada “batalla cultural” impulsada por la administración de Javier Milei.

El encuentro se realizó en la sede de Bank of America y formó parte de una serie de actividades destinadas a atraer inversiones privadas hacia Argentina.

Durante su exposición, Adorni destacó el rol del sector privado y pidió a los empresarios que respalden públicamente el modelo económico basado en el libre mercado.

“Defiéndanse”

En uno de los pasajes más comentados de su discurso, el jefe de Gabinete pidió a los empresarios que participen activamente del debate público.

“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan”, expresó.

Además, sostuvo que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para consolidar el capitalismo de libre empresa como motor del desarrollo económico.

“Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre”, señaló.

Defensa del plan económico

El funcionario también defendió el programa de reformas impulsado por el Gobierno y aseguró que el país ofrece oportunidades de inversión en múltiples sectores.

“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología e industria. Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, afirmó.

El discurso fue seguido por funcionarios del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Críticas a una campaña en redes

Durante su intervención, Adorni también se refirió a la polémica generada en redes sociales por imágenes manipuladas con inteligencia artificial vinculadas a su esposa, Bettina Angeletti, quien viajó con él a Estados Unidos.

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó.

El jefe de Gabinete concluyó su presentación destacando que el Gobierno busca integrar a Argentina al mundo occidental y avanzar con reformas regulatorias para impulsar el crecimiento económico.

Al finalizar el discurso, los funcionarios y empresarios presentes en el evento se pusieron de pie y aplaudieron el cierre de Argentina Week.