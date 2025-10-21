Adjudican a tgs las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno 

​

En junio de 2024, con el propósito de impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y sustituir importaciones, tgs propuso al Ministerio de Economía la ejecución de una ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que fue declarada de Interés Público Nacional.

A partir de dicha presentación, el Gobierno Nacional declaró de Interés Nacional la Iniciativa Privada presentada por tgs, delegando en la Secretaría de Energía el desarrollo del proceso.

ENARSA, actuando por instrucción de la Secretaría de Energía, fue responsable de convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para la ejecución y el financiamiento de las obras de ampliación, incluyendo la operación y el mantenimiento de toda la infraestructura del GPM. Luego del cumplimiento de todo el proceso licitatorio, tgs resultó adjudicada.

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor. Nos sentimos orgullosos de haber sido los promotores de este proyecto, por los múltiples beneficios que genera en el abastecimiento energético de Argentina”, afirmó Oscar Sardi, CEOde tgs.

Se estima que el proyecto aportará un beneficio a la balanza comercial de más de 700 millones de dólares anuales y ahorros fiscales por sustitución de importaciones del orden de 450 millones de dólares anuales, además de los beneficios derivados del desarrollo de Vaca Muerta y otros sectores productivos, que impulsarán el crecimiento económico y social del país mediante la generación de empleo.

Gasoducto Perito Moreno

El Gasoducto Perito Moreno, inaugurado en julio de 2023, fue construido por ENARSA y actualmente es operado y mantenido por tgs.

Se extiende desde Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, donde se interconecta con los gasoductos del sistema regulado de tgs para acceder a los centros de consumo. Cuenta con una longitud total de 563 km y 36” de diámetro, y dispone de dos plantas compresoras ubicadas en Tratayén y Salliqueló, de 15.000 HP cadauna, que posibilitan actualmente el transporte de 21 MMm³/día.

¿En qué consiste el proyecto?

tgs instalará a lo largo de la traza del GPM tres nuevas plantas compresoras, más un equipo compresor adicional en la planta existente en Tratayén, totalizando 90.000 HP. De esta manera, el Gasoducto Perito Moreno podrá transportar 14 MMm³/día adicionales en el invierno de 2027, alcanzando una capacidad total de 35 MMm³/día.

Próximamente, tgs llevará a cabo un proceso de Concurso Abierto para asignar la capacidad incremental de 14 MMm³/día entre los interesados en su contratación, asegurando un marco de libre acceso.

Asimismo, tgs planifica la ejecución de obras complementarias que permitan agregar 6MMm³/día. Conforme a lo previsto en la Licitación, tgs podrá ejercer la opción de realizar unaobra de mayor envergadura en el GPM, que habilite el transporte de 6 MMm³/día adicionales, en función de los requerimientos del mercado.

Obras complementarias en el sistema de tgs

Para posibilitar que ese gas adicional acceda a los centros de consumo, tgs ejecutará una obra de ampliación que consiste en la instalación de 20 km de gasoducto paralelo al troncal y 15.000 HP adicionales en el NEUBA III, donde se realizarán las adecuaciones necesarias para operar a mayor presión.

Las obras tendrán una inversión asociada de más de 220 millones de dólares e incluirán la instalación de 20 km de cañería paralela y de 15.000 HP de compresión adicional en el Gasoducto Neuba III, además de los trabajos y pruebas necesarias para su operación a mayor presión.

La ampliación en el sistema regulado de tgs permitirá que el gas acceda al área GBA y sea transferido al sistema de TGN a través del Gasoducto Mercedes-Cardales, para abastecer el área litoral y norte del país, sustituyendo importaciones de GNL de la Terminal Escobar y combustibles líquidos para generación eléctrica. Cabe recordar que el Gasoducto Mercedes-Cardales, ejecutado por ENARSA y actualmente operado y mantenido por tgs, permite que los flujos de gas del sistema de tgs se direccionen hacia el sistema regulado de transporte que abastece el norte del país.

Sobre tgs

tgs es la principal compañía de transporte de gas natural de nuestro país. A través de más de 9.250 km. de gasoductos que atraviesan 7 provincias, transporta el gas natural desde los yacimientos del sur y oeste de nuestro país, hacia los centros de consumo urbanos.

Durante sus 33 años de historia, tgs se ha desarrollado y evolucionado como una empresa que ofrece servicios integrados, a partir de cinco líneas de negocios:

• Transporte de gas natural

• Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural.

• Midstream en Vaca Muerta.

• Telecomunicaciones.

• Servicios

tgs posee más de 35 instalaciones distribuidas en siete provincias del sur y oeste de la República Argentina, empleando más de 1.100 personas. En la ciudad de Bahía Blanca, tgs posee el Complejo Cerri y la Planta Galván, que son instalaciones muy importantes a nivel país, donde se procesan y comercializan líquidos derivados del gas natural. Con una importante inversión en Neuquén, la compañía se consolidó como el primer Midstreamer de Vaca Muerta, a partir de la construcción de una planta de acondicionamiento de gas, Planta Tratayén, y un sistema de gasoductos de 183 km que recorre el corazón de la cuenca, otorgando así soluciones innovadoras a los productores.

Su flamante línea de negocios, tgs integra, le permite ofrecer servicios y soluciones en los activos de sus clientes a partir de la experiencia de sus equipos y los modernos equipamientos que la compañía posee. Actualmente brinda el servicio de operación y mantenimiento del Gasoducto Perito Moreno. A través de la empresa Telcosur, ofrece el servicio de ancho de banda en el sur y el oeste de nuestro país, ya que cuenta con un extenso sistema de redes de fibra y radio anilladas que cubren las ciudades más importantes de la región.