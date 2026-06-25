Acertó los seis números del Quini 6 y ganó más de $1.365 millones: de dónde es el afortunado

Un apostador acertó los seis números de La Segunda del Quini 6 y ganó más de $1.365 millones. Conocé los resultados del sorteo.

La suerte volvió a sonreír en el Quini 6. Un apostador de la localidad de Catriló, en la provincia de La Pampa, acertó los seis números de la modalidad La Segunda y se llevó un premio superior a los 1.365 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los nuevos millonarios del país.

El afortunado ganador fue el único en acertar la combinación 02, 03, 04, 07, 23 y 42 durante el sorteo realizado este miércoles por la Lotería de Santa Fe.

La noticia generó expectativa entre los jugadores habituales del tradicional juego de azar, que volvió a entregar uno de los pozos más importantes del año.

Un premio que cambia la vida

Con los seis aciertos en la modalidad La Segunda, el apostador pampeano obtuvo un premio de más de 1.365 millones de pesos, uno de los montos más elevados entregados recientemente por el Quini 6.

La localidad de Catriló, ubicada en el noreste de La Pampa, quedó así en el centro de la escena tras conocerse que allí fue realizada la apuesta ganadora.

Como suele ocurrir en estos casos, la identidad del flamante millonario no fue dada a conocer oficialmente.

Los números que salieron en cada modalidad

Además del premio principal, el sorteo dejó los siguientes resultados:

Tradicional Primer Sorteo

01 – 19 – 32 – 37 – 38 – 41

La Segunda

02 – 03 – 04 – 07 – 23 – 42

Revancha

03 – 09 – 11 – 30 – 35 – 43

Siempre Sale

06 – 10 – 25 – 33 – 37 – 42

En la modalidad Siempre Sale hubo 33 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron un pozo superior a los 384 millones de pesos.

Los pozos que estarán en juego el próximo domingo

Tras la entrega del millonario premio, el Quini 6 volverá a sortearse el domingo 28 de junio con importantes montos acumulados.

Los pozos estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $3.200 millones

La Segunda: $1.185 millones

Revancha: $4.505 millones

Siempre Sale: $490 millones

Extra: $200 millones

La expectativa vuelve a crecer entre miles de apostadores de todo el país, especialmente luego de que un jugador lograra quedarse con uno de los premios más importantes del año.

Mientras tanto, en Catriló ya saben que entre sus vecinos hay una persona cuya vida cambió para siempre gracias a seis números y una cuota de suerte extraordinaria.