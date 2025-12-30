A 21 años de la tragedia de Cromañón, habrá misa, marcha y homenajes a las víctimas

Familiares, sobrevivientes y organizaciones realizarán este martes una serie de actos en la Ciudad de Buenos Aires para recordar a las 194 personas fallecidas en el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004.

Este 30 de diciembre se cumplen 21 años de la tragedia de República Cromañón, uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente de la Argentina. Para conmemorar a las víctimas, familiares y sobrevivientes llevarán adelante misa, marcha y actos de homenaje en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las actividades comenzarán a las 18 horas con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, a partir de las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, ubicado en las inmediaciones de la estación Once de Septiembre.

El acto central tendrá lugar a las 20:30 frente al santuario, en la esquina de Mitre y Ecuador, donde se rendirá homenaje a las 194 personas fallecidas como consecuencia del incendio ocurrido durante un recital de la banda Callejeros. Según informaron desde el Movimiento Cromañón, participarán músicos invitados como Sebas Fernández, Ferni y la banda Vamos Negrita, entre otros artistas.

En paralelo, la organización “No nos cuenten Cromañón” convocó a un homenaje artístico en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal, con presentaciones musicales en memoria de las víctimas y en acompañamiento a las familias.

Qué pasó en Cromañón

La tragedia ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, minutos después de iniciado el show de Callejeros en el boliche República de Cromañón, ubicado en el barrio de Once. Durante el recital, un espectador encendió una bengala que impactó contra una media sombra plástica altamente inflamable colocada en el techo del local. El fuego se propagó de manera inmediata.

El lugar estaba habilitado para 1.031 personas, pero en su interior había más de 4.500 asistentes. Aunque el foco ígneo fue controlado rápidamente, el humo tóxico y denso invadió el recinto y provocó la muerte por asfixia de la mayoría de las víctimas. Más de 1.400 personas resultaron heridas, muchas de ellas adolescentes y jóvenes.

Con el paso de los años, se sumaron 17 suicidios de sobrevivientes o familiares directos, en un contexto marcado por reclamos de abandono estatal y falta de atención psicológica adecuada. Desde entonces, las familias organizadas sostienen una lucha permanente por memoria, justicia y prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El recorrido judicial y las consecuencias políticas

La causa judicial atravesó múltiples instancias. En 2007, tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos fueron condenados por haber recibido sobornos de empresarios vinculados al local.

En 2008 se realizó el primer juicio oral contra 15 imputados, entre ellos Omar Chabán, gerenciador del boliche, y Raúl Villarreal, su colaborador. En esa instancia, los músicos de Callejeros fueron absueltos, aunque en 2011 la Cámara de Casación revocó el fallo y los consideró coorganizadores del evento, lo que dio lugar a un segundo juicio.

En 2012, un tercer proceso judicial incorporó nuevos acusados, entre ellos el propietario del local, funcionarios del Gobierno porteño, un comisario y el exdirector del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. Finalmente, un cuarto juicio determinó la culpabilidad del exinspector Roberto Calderini, quien había autorizado la habilitación del boliche a cambio de sobornos.

En el plano político, la tragedia derivó en la destitución del entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, tras un juicio político aprobado por la Legislatura de la Ciudad.

A 21 años de Cromañón, el reclamo por memoria, justicia y responsabilidad estatal continúa vigente, acompañado por el recuerdo permanente de las víctimas.