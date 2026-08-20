Alerta por la “mano de palta”: qué es y por qué aumentan las lesiones

Un hospital alemán registró 80 casos desde 2020, muchos de ellos con heridas profundas que requirieron cirugía. La mayoría de los pacientes fueron mujeres jóvenes.

Un hospital de Alemania alertó por el aumento de una lesión cada vez más conocida como “mano de palta”, provocada por cortes profundos al intentar cortar o quitar el carozo del fruto con un cuchillo.

El llamado de atención fue realizado por el Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), que cuenta con sedes en Kiel y Lubeca. Según los registros del centro, entre 2020 y mediados de 2026 fueron atendidas 80 personas por este tipo de heridas.

Aunque el número total de casos no es elevado, los especialistas observaron una tendencia creciente. En 2020 se registraron ocho episodios, mientras que en 2022 fueron 18 y en 2025 llegaron a 21.

Mujeres jóvenes, las más afectadas

Los datos del hospital muestran además un perfil predominante entre quienes sufren este tipo de accidentes.

El 81,9% de los pacientes fueron mujeres y 44 de los casos correspondieron a personas de entre 20 y 29 años.

La lesión puede ser mucho más grave que un simple corte. En varios casos requiere cirugía y, cuando se dañan estructuras profundas de la mano, puede ser necesario recurrir incluso a procedimientos de microcirugía.

En la palma y los dedos se encuentran tendones, nervios y vasos sanguíneos esenciales. Una lesión producida por un cuchillo puede provocar hemorragias importantes, pérdida de sensibilidad o problemas para mover los dedos.

Incluso después de una intervención exitosa, algunos pacientes deben permanecer con la mano inmovilizada durante semanas y realizar rehabilitación.

Por qué ocurre la “mano de palta”

El accidente suele producirse de una manera similar: la persona sostiene la mitad de la palta en una mano y utiliza un cuchillo con la otra para cortarla o intentar quitar el carozo.

El problema aparece cuando la hoja resbala sobre el carozo o atraviesa la pulpa y termina impactando directamente contra la mano que sostiene la fruta.

El riesgo aumenta cuando se utiliza la punta del cuchillo para hacer palanca y desprender el carozo.

Cómo evitar una lesión

Los especialistas recomiendan no sostener la palta directamente con la mano al cortarla.

La opción más segura es colocarla sobre una tabla de cortar firme y estable. Para retirar el carozo, en lugar de utilizar un cuchillo, aconsejan hacerlo con una cuchara.

También recomiendan que, si se quiere cortar la pulpa en cubos, la fruta permanezca apoyada sobre la tabla.

No es un problema exclusivo de Alemania

El fenómeno también fue registrado en otros países. En Estados Unidos, investigadores analizaron decenas de miles de lesiones relacionadas con la preparación de paltas.

Entre 1998 y 2017 se registraron más de 50.000 casos, con un fuerte aumento durante ese período. La cantidad pasó de poco más de 3.000 casos entre 1998 y 2002 a más de 27.000 entre 2013 y 2017.

Los especialistas vincularon ese crecimiento con el aumento del consumo de palta y la mayor frecuencia con la que el fruto comenzó a formar parte de la alimentación cotidiana.

Así, detrás de una tarea aparentemente sencilla en la cocina existe un riesgo concreto: un mal movimiento con el cuchillo puede transformar la preparación de una palta en una lesión que requiera cirugía y meses de recuperación.